Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Арсен Венгер: "Марсель" не делал предложений по трансферу Жиру

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о том, что форвард команды Оливье Жиру может перейти в "Марсель".

"Мы не получили никаких предложений от "Марселя". Более того, мы намерены сохрать его в команде", - цитирует Венгера Mirror.
Теги: Венгер Жиру Арсенал Марсель
Сегодня, 18:15
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.