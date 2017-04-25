Арсен Венгер: "Марсель" не делал предложений по трансферу Жиру

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг информацию о том, что форвард команды Оливье Жиру может перейти в "Марсель".



"Мы не получили никаких предложений от "Марселя". Более того, мы намерены сохрать его в команде", - цитирует Венгера Mirror.