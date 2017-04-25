Серхио Рамос дисквалифицирован на один матч

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос получил автоматическую дисквалификацию на следующий матч чемпионата Испании за удаление в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Барселоны" (2:3), сообщает Marca.



Рамос грубо подкатился под форварда "Барселоны" Лионеля Месси, за что был наказан прямой красной карточкой. Таким образом, футболист не сыграет в гостях против "Депортиво" 26 апреля.