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Рожденные не пропускать: Медведев переписывает рекорд, а "Ростов" побеждает.
В одном из двух матчей вторника, начинавшихся в одно и то же время, встречались «Уфа» и «Ростов» - команды, пропагандирующие оборонительный футбол. Вряд ли для кого стало удивлением, что исход игры решил лишь один точный удар, автором которого стал Дмитрий Полоз. Rusfootball.info рассказывает о встрече, благодаря которой хозяева вплотную приблизились к «Краснодару», располагающемся на 4 строчке в турнирной таблице, на расстояние двух очков.
"Ростов": Медведев, Терентьев, Симич, Навас, Мевля (Могилевец, 30), Байрамян, Ерохин, Нобоа, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 76), Азмун (Девич, 66).
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Карп, Сухов, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Засеев (Сысуев, 84), Безденежных (Обляков, 70), Фатай (Игбун, 40)
Предупреждения: Безденежных, 22, Карп, 32, Никитин, 53
Перед стартовым свистком расклад сил был предельно ясен. У хозяев дела налаживаются, уверенно обыграли «Спартак», начали выбираться из середины турнирной таблицы, а в чемпионате последний раз пропускали 30 ноября прошлого года. Сухая серия Никиты Медведева поражает воображение, такими темпами Сослану Джанаеву будет непросто вернуться не только в сборную, но и в ворота своего клуба. Также на поле не смогли выйти травмированные Гранат, Кудряшов и Калачев. Тимофея заменил Денис Терентьев, а герой матча со «Спартаком» Александр Бухаров остался в запасе, на его место вышел Азмун.
У «Уфы» же ситуация кардинально противоположная. После удачного старта второй половины сезона команда Сергея Семака забуксовала, но этот спад легко читался, все-таки испытание «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА не из легких. «Ростов» - последний серьезный соперник в календаре «куниц», дальше пойдут команды второй восьмерки, которым, в свою очередь, нужно решать турнирные задачи, что «Уфа» давно сделала. Еврокубки она не потянет, но и до зоны стыков опуститься не успеет. По сравнению с матчем прошлого тура Сергей Семак произвел три изменения: травмированного Живоглядова заменил отбывший дисквалификацию Никитин, а вместо Облякова вышел Карп.
В стартовые пять минут ничего примечательного не произошло, а потому внимание вновь было приковано к Медведеву, не премьер-министру (за этим к Алексею Навальному). Дело в том, что на его счету стало больше «сухих» минут, чем у Сослана Джанаева (776). Таким образом, Никита вышел на третье место за всю история проведения чемпионата России, а среди действующих игроков и вовсе на первую позицию. А через минуту Кехинде Фатаи имел шанс обнулить серию вратарю, но, ударив с разворота, попал прямо в руки голкипера.
В традиционном предматчевом видео от главы пресс-службы ФК «Уфа» Сергея Тыртышного некоторые игроки «проболтались» о тактике, по которой будет играть команда. Звучала она таким образом: «Бей вперед, окружай ворота». Со временем все к этому и свелось, только выполнялась первая часть, а «Ростов» все чаще оказывался в позиционных атаках, одна из подобных и закончилась голом. Нобоа подал с правого фланга, а Дмитрий Полоз забил головой, оказавшись расторопнее уфимских центральных защитников.
Но не все у хозяев было так гладко, сразу после гола они потеряли еще одного игрока оборонительного плана. Миха Мевля был вынужден покинуть поле, а на газон ступил Павел Могилевец. Тем самым, Александр Гацкан был вынужден опуститься в защиту. И тут же аналогичная неприятность настигла «Уфу» - Фатаи не мог продолжить матч. Положительное в этом только то, что на замену вышел выздоровевший Сильвестр Игбун. А в промежуток между этими повреждениями «Уфа» могла сравнять счет – дальний удар Безденежных потащил Медведев, продемонстрировавший, что во время своей рекордной серии он не прохлаждается. Между прочим, Игорь перед матчем обещал бить с 35 метров, видимо, приберег такие удары до второго тайма.
При Сергее Семаке «Уфа» ни разу еще не отыгрывалась – вот и в этом матче не вышло. Все-таки команде из Башкортостана очень тяжело дается позиционная игра, тем более все никак не получается сыграть в оптимальном составе. Возможно, при этих исполнителях легче обороняться. Мы же помним начало сезона, когда Виктор Гончаренко играл первым номером, в контроль, но, наобжигавшись в первых турах, сделал команду такой, какой мы ее знаем сейчас.
Оставались еще стандарты, но когда получалось хорошо сыграть, то на пути мяча вставал Медведев. На 59-й минуте уже казалось, что Карп замкнет подачу с левого фланга, но Никита продемонстрировал чудеса реакции, потащив из-под перекладины. А в другом моменте вратарь чуть не наплошал, неуклюже сыграв после шального удара Азамата Засеева – голкипера выручила штанга.
У представителей медовой республики получился даже полноценный финальный штурм, квинтэссенцией которого стал удар Игбуна после розыгрыша углового, в этот раз Медведев вряд ли бы спас, но удару головой нигерийца не хватило точности. На 93-й минуте Беленов не только прибежал в штрафную, но и сделал подкат, правда, для забитого мяча и ничьей этого не хватило.
«Ростов» оказался попросту сильнее, а «Уфе» стоит надеяться на победы в матчах с менее классными командами, грандов в их календаре больше не значится, а «Ростову» крайне важно закончить сезон в еврокубках. Концовка чемпионата будет интересной. В рамках 26 тура южане дома сыграет с «Амкаром», а «Уфа» также на своей площадке сразится с тульским «Арсеналом», который к воскресенью может лишиться тренера.
Иван Уральский. Rusfootball.info
Чемпионат России
25 тур
"Ростов" - "Уфа" 1:0
Гол: Полоз, 24
"Ростов": Медведев, Терентьев, Симич, Навас, Мевля (Могилевец, 30), Байрамян, Ерохин, Нобоа, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 76), Азмун (Девич, 66).
"Уфа": Беленов, Йокич, Аликин, Карп, Сухов, Никитин, Стоцкий, Пауревич, Засеев (Сысуев, 84), Безденежных (Обляков, 70), Фатай (Игбун, 40)
Предупреждения: Безденежных, 22, Карп, 32, Никитин, 53
Перед стартовым свистком расклад сил был предельно ясен. У хозяев дела налаживаются, уверенно обыграли «Спартак», начали выбираться из середины турнирной таблицы, а в чемпионате последний раз пропускали 30 ноября прошлого года. Сухая серия Никиты Медведева поражает воображение, такими темпами Сослану Джанаеву будет непросто вернуться не только в сборную, но и в ворота своего клуба. Также на поле не смогли выйти травмированные Гранат, Кудряшов и Калачев. Тимофея заменил Денис Терентьев, а герой матча со «Спартаком» Александр Бухаров остался в запасе, на его место вышел Азмун.
У «Уфы» же ситуация кардинально противоположная. После удачного старта второй половины сезона команда Сергея Семака забуксовала, но этот спад легко читался, все-таки испытание «Локомотивом», «Спартаком» и ЦСКА не из легких. «Ростов» - последний серьезный соперник в календаре «куниц», дальше пойдут команды второй восьмерки, которым, в свою очередь, нужно решать турнирные задачи, что «Уфа» давно сделала. Еврокубки она не потянет, но и до зоны стыков опуститься не успеет. По сравнению с матчем прошлого тура Сергей Семак произвел три изменения: травмированного Живоглядова заменил отбывший дисквалификацию Никитин, а вместо Облякова вышел Карп.
В стартовые пять минут ничего примечательного не произошло, а потому внимание вновь было приковано к Медведеву, не премьер-министру (за этим к Алексею Навальному). Дело в том, что на его счету стало больше «сухих» минут, чем у Сослана Джанаева (776). Таким образом, Никита вышел на третье место за всю история проведения чемпионата России, а среди действующих игроков и вовсе на первую позицию. А через минуту Кехинде Фатаи имел шанс обнулить серию вратарю, но, ударив с разворота, попал прямо в руки голкипера.
В традиционном предматчевом видео от главы пресс-службы ФК «Уфа» Сергея Тыртышного некоторые игроки «проболтались» о тактике, по которой будет играть команда. Звучала она таким образом: «Бей вперед, окружай ворота». Со временем все к этому и свелось, только выполнялась первая часть, а «Ростов» все чаще оказывался в позиционных атаках, одна из подобных и закончилась голом. Нобоа подал с правого фланга, а Дмитрий Полоз забил головой, оказавшись расторопнее уфимских центральных защитников.
Но не все у хозяев было так гладко, сразу после гола они потеряли еще одного игрока оборонительного плана. Миха Мевля был вынужден покинуть поле, а на газон ступил Павел Могилевец. Тем самым, Александр Гацкан был вынужден опуститься в защиту. И тут же аналогичная неприятность настигла «Уфу» - Фатаи не мог продолжить матч. Положительное в этом только то, что на замену вышел выздоровевший Сильвестр Игбун. А в промежуток между этими повреждениями «Уфа» могла сравнять счет – дальний удар Безденежных потащил Медведев, продемонстрировавший, что во время своей рекордной серии он не прохлаждается. Между прочим, Игорь перед матчем обещал бить с 35 метров, видимо, приберег такие удары до второго тайма.
При Сергее Семаке «Уфа» ни разу еще не отыгрывалась – вот и в этом матче не вышло. Все-таки команде из Башкортостана очень тяжело дается позиционная игра, тем более все никак не получается сыграть в оптимальном составе. Возможно, при этих исполнителях легче обороняться. Мы же помним начало сезона, когда Виктор Гончаренко играл первым номером, в контроль, но, наобжигавшись в первых турах, сделал команду такой, какой мы ее знаем сейчас.
Оставались еще стандарты, но когда получалось хорошо сыграть, то на пути мяча вставал Медведев. На 59-й минуте уже казалось, что Карп замкнет подачу с левого фланга, но Никита продемонстрировал чудеса реакции, потащив из-под перекладины. А в другом моменте вратарь чуть не наплошал, неуклюже сыграв после шального удара Азамата Засеева – голкипера выручила штанга.
У представителей медовой республики получился даже полноценный финальный штурм, квинтэссенцией которого стал удар Игбуна после розыгрыша углового, в этот раз Медведев вряд ли бы спас, но удару головой нигерийца не хватило точности. На 93-й минуте Беленов не только прибежал в штрафную, но и сделал подкат, правда, для забитого мяча и ничьей этого не хватило.
«Ростов» оказался попросту сильнее, а «Уфе» стоит надеяться на победы в матчах с менее классными командами, грандов в их календаре больше не значится, а «Ростову» крайне важно закончить сезон в еврокубках. Концовка чемпионата будет интересной. В рамках 26 тура южане дома сыграет с «Амкаром», а «Уфа» также на своей площадке сразится с тульским «Арсеналом», который к воскресенью может лишиться тренера.
Иван Уральский. Rusfootball.info
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