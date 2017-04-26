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Александр Бубнов: атака у "Локомотива" получше, чем у ЦСКА

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча премьер-лиги ЦСКА - "Локомотив".

"Фаворита в этой игре нет: шансы обеих команд 50 на 50. Для "Локомотива" этот матч можно считать репетицией кубкового финала, так как в следующем туре Юрий Семин наверняка даст отдохнуть своим лидерам.

В дерби же с ЦСКА "Локомотив" будет настроен по-боевому, так как поражение в преддверии финала Кубка может отрицательно сказаться на состоянии команды. Железнодорожники постараются уделить больше внимания обороне, так как им важно будет сыграть "на ноль", опять же, думая, о финале с "Уралом". "Локомотив" отдаст мяч армейцам, а сам будет стараться использовать быстрые контратаки.

В атакующей группе ЦСКА в первую очередь выделяются Фернандес, Дзагоев, Витинью и Ионов, у "Локомотива" – Фернандеш, Миранчук, Майкон и Ари. Если их сравнивать, то я предпочтение отдаю железнодорожникам. Они и забивают больше в последнее время.

При этом мне кажется, что много голов мы не увидим. Я вообще ставлю на безголевую ничью. В психологическом плане больший груз в этой игре падает на армейцев, которым сейчас нельзя терять очки. Хозяева вынуждены будут идти вперед, а для "Локомотива" это будет удобно", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов ЦСКА Локомотив
Сегодня, 10:40
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