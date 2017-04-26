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Маурисио Почеттино: Хави меня ненавидит, может он работает на "Манчестер Сити"?
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слова экс-хавбека "Барселоны" Хави о том, что игрок "шпор" Деле Алли интересен "Манчестер Сити".
"У Хави сейчас такой период, что ему нравится болтать. Он в Дохе. Слушайте, он был игроком "Барселоны", он мой враг. Он пытается разрушить нашу сосредоточенность на победе, потому что ненавидит меня. Он это "Барселона" – игрок, фанаты, ну, вы знаете.
Я очень хорошо знаю Хави. Я много раз играл против него, выступал в качестве тренера "Эспаньола". Вчера мы встретились с Тьерри Анри и вспомнили матч в 2009 году, когда Хави обманул судью. Он упал в штрафной площади – там не было пенальти. Но Ибрагимович забил, и они победили.
На видео все выглядело забавно, потому что никто его не трогал, но пресса все твердила – нет, нет, там был пенальти. Ложь порождает ложь. Может, он работает на "Манчестер Сити"? Он хочет помочь Гвардиоле и Компани", – сказал Почеттино.
Sports.ru
"У Хави сейчас такой период, что ему нравится болтать. Он в Дохе. Слушайте, он был игроком "Барселоны", он мой враг. Он пытается разрушить нашу сосредоточенность на победе, потому что ненавидит меня. Он это "Барселона" – игрок, фанаты, ну, вы знаете.
Я очень хорошо знаю Хави. Я много раз играл против него, выступал в качестве тренера "Эспаньола". Вчера мы встретились с Тьерри Анри и вспомнили матч в 2009 году, когда Хави обманул судью. Он упал в штрафной площади – там не было пенальти. Но Ибрагимович забил, и они победили.
На видео все выглядело забавно, потому что никто его не трогал, но пресса все твердила – нет, нет, там был пенальти. Ложь порождает ложь. Может, он работает на "Манчестер Сити"? Он хочет помочь Гвардиоле и Компани", – сказал Почеттино.
Sports.ru
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