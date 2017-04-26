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Маурисио Почеттино: Хави меня ненавидит, может он работает на "Манчестер Сити"?

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал слова экс-хавбека "Барселоны" Хави о том, что игрок "шпор" Деле Алли интересен "Манчестер Сити".

"У Хави сейчас такой период, что ему нравится болтать. Он в Дохе. Слушайте, он был игроком "Барселоны", он мой враг. Он пытается разрушить нашу сосредоточенность на победе, потому что ненавидит меня. Он это "Барселона" – игрок, фанаты, ну, вы знаете.

Я очень хорошо знаю Хави. Я много раз играл против него, выступал в качестве тренера "Эспаньола". Вчера мы встретились с Тьерри Анри и вспомнили матч в 2009 году, когда Хави обманул судью. Он упал в штрафной площади – там не было пенальти. Но Ибрагимович забил, и они победили.

На видео все выглядело забавно, потому что никто его не трогал, но пресса все твердила – нет, нет, там был пенальти. Ложь порождает ложь. Может, он работает на "Манчестер Сити"? Он хочет помочь Гвардиоле и Компани", – сказал Почеттино.

Sports.ru
Теги: Почеттино Хави Тоттенхэм
Сегодня, 15:49
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№3 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
У Хави на морде написано - что он гадёныш..


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Регистрация: 25.10.2008
№2 Написал: RomaMoscow1996 Москва (Сегодня, 16:30) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Каталонское дери Барселона-ЭспаньолGonzo111,
Регистрация: 12.08.2015
№1 Написал: Gonzo111 (Сегодня, 16:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А почему они в таких жестких контрах?
Регистрация: 22.04.2017
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