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Полузащитник "Бернли" дисквалифицирована на 18 месяцев за ставки
Полузащитник "Бернли" Джоуи Бартон отстранен от футбола на полтора года, информирует сайт Футбольной ассоциации Англии.
Хавбек будет отбывать 18-месячную дисквалификацию и будет оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов за ставки в букмекерских конторах.
Сообщается, что Бартон в период 2006 по 2016 годы совершил 1260 ставок.
Хавбек будет отбывать 18-месячную дисквалификацию и будет оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов за ставки в букмекерских конторах.
Сообщается, что Бартон в период 2006 по 2016 годы совершил 1260 ставок.
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