Полузащитник "Бернли" дисквалифицирована на 18 месяцев за ставки

Полузащитник "Бернли" Джоуи Бартон отстранен от футбола на полтора года, информирует сайт Футбольной ассоциации Англии.



Хавбек будет отбывать 18-месячную дисквалификацию и будет оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов за ставки в букмекерских конторах.



Сообщается, что Бартон в период 2006 по 2016 годы совершил 1260 ставок.