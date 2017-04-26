Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Полузащитник "Бернли" дисквалифицирована на 18 месяцев за ставки

Полузащитник "Бернли" Джоуи Бартон отстранен от футбола на полтора года, информирует сайт Футбольной ассоциации Англии.

Хавбек будет отбывать 18-месячную дисквалификацию и будет оштрафован на 30 тысяч фунтов стерлингов за ставки в букмекерских конторах.

Сообщается, что Бартон в период 2006 по 2016 годы совершил 1260 ставок.
Теги: Бернли
Сегодня, 15:54
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.