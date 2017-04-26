Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Джоуи Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев из-за ставок на матчи

Футбольная ассоциация Англии (ФА) отстранила полузащитника "Бернли" Джоуи Бартона от футбольной деятельности на 18 месяцев за совершение ставок на матчи, сообщает пресс-служба организации.

Бартон обвинялся в том, что в период между 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 года он сделал ставки на 1260 футбольных матчей. Правила ассоциации предусматривают запрет ставок на матчи для профессиональных футболистов, играющих в турнирах под эгидой ФА. Кроме того, 34-летний футболист был оштрафован на 30 тысяч фунтов.
Теги: Бернли
Сегодня, 16:04
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: prime Пенза (Сегодня, 16:08) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
как у наших судей с этим?
поставил через подставного на красную карточку
взял и нарисовал ее в матче
профит
Регистрация: 2.08.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.