Джоуи Бартон дисквалифицирован на 18 месяцев из-за ставок на матчи

Футбольная ассоциация Англии (ФА) отстранила полузащитника "Бернли" Джоуи Бартона от футбольной деятельности на 18 месяцев за совершение ставок на матчи, сообщает пресс-служба организации.



Бартон обвинялся в том, что в период между 26 марта 2006 года по 13 мая 2016 года он сделал ставки на 1260 футбольных матчей. Правила ассоциации предусматривают запрет ставок на матчи для профессиональных футболистов, играющих в турнирах под эгидой ФА. Кроме того, 34-летний футболист был оштрафован на 30 тысяч фунтов.