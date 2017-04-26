Когда все плохо. "Рубин" пропускает от Мбенга и опять проигрывает



Чемпионат России



25 тур



"Рубин" – "Терек" 0:1 Чемпионат России25 тур

Гол: Мбенг, 43'

К началу матча на трибунах было как-то так...

Проиграв на своем поле "Тереку", "Рубин" довел свою безвыигрышную серию до восьми матчей.рассказывает о перипетиях очередной неудачи казанского клуба.Рыжиков, Кузьмин, Набиуллин, Санчес, Самбрано, Сонг (М'Вила, 39'), Цакташ, Лестьенн (Рочина, 68'), Жемалетдинов (Ткачук, 78'), Канунников, ЖонатасГородов, Родолфо, Плиев, Семёнов, Мохаммади, Анхель, Кузяев, Пирис, Лебеденко (Иванов, 83'), Митришев (Торже, 69'), Мбенг (Балай, 79')Цакташ, 31', Самбрано, 75', М'Вила, 76', Санчес, 84' - Кузяев, 14', Плиев, 25'Из всех сегодняшних матчей, начавшихся в пол восьмого вечера по Москве, казанский был, пожалуй, самым менее интригующим. "Терек" после зимнего перерыва выиграл лишь у "Арсенала", а в остальных встречах у него отбирали очки те, кому они были больше нужны. В грозненском клубе заявляли о цели попасть в еврокубки, но действия футболистов на поле пока что заставляют говорить о том, что задача не выполняется.У "Рубина" ситуация значительно иная. "Казанцы" вполне готовы побеждать и все для этого делают, но не все у них получается так, как они задумывают, и поэтому к этому туру они подошли с семиматчевой безвыигрышной серией. К не самым лучшим результатам и идущего от них давления сегодня на команду Грасии свалилась еще и проблема с составом. Бурлак выбыл из строя из-за травмы, а Камболов и Бауэр - из-за дисквалификации. В этой связи место в основе впервые с мая прошлого года нашлось для легенды казанского футбола Олега Кузьмина.Кузьмин занял привычную позицию на правом фланге, а проблемную позицию центрального защитника закрыл восстановившийся после небольшого повреждения Самбрано. В двух передних линиях Хави Грасия сделал еще два изменения - Мвила и Ахметов остались в запасе, а вместо них сыграли Цакташ и Жемалетдинов. "Терек" сегодня отметился тем, что решил сыграть в пять защитников. При этом Иванов и Балай, одни из лидеров команды по осени, вновь не попали в старт.Конечно, говоря о матче в Казани, нельзя обойтись без абзаца про посещаемость. На сегодняшнюю игру вход был бесплатным, но болельщиков вновь было немного. Хотя по сравнению с тремя тысячами в прошлой домашней игре сегодняшние семь-восемь тысяч выглядят неплохо. Тем не менее, вновь и вновь приезжая в Казань на прекрасную во всех отношениях "Казань Арену", я не понимаю, почему люди ее не заполняют...Будем откровенны, в первые полчаса игры футболисты действовали подстать посещаемости - не очень вдохновляюще. Опасных моментов не было, и все, что могло радовать, заключалось в попытках обострить игру от Лестьенна. Вообще говоря, правый фланг "Рубина" был более активен и во многом благодаря ему мы увидели что-то интересное перед перерывом. В частности, запомнился хороший навес Кузьмина, до которого самую малость не дотянулся Жемалетдинов.Игра абсолютно не была грубой, но за шесть минут до конца тайма травму получил Сонг. Экс-игрок "Барселоны" старался не дать пройти сопернику в атаку, но перестарался и дернул заднюю поверхность бедра. Впрочем, нельзя сказать, что заменивший его М'Вила на данный момент хуже своего партнера. После ухода Сонга с поля случился целый ряд событий, которые напрямую повлияли на изменение счета. Казалось бы, выйти вперед должны были более активные и более настырные хозяева.По крайней мере, у "рубиновых" было два хороших момента. Сначала Жемалетдинов отличным пасом вывел на ударную позицию Набиуллина, удар которого заблокировал вовремя вышедший из ворот Городов. Затем после подачи углового остался один на дальней штанге Санчес, но не смог попасть по мячу. "Терек" ответил достаточно просто, но вполне эффективно. Длиннющий заброс на Мбенга привел к тому, что тот вместе с Митришевым соорудили гол. Отметим, что хуже других в этом эпизоде сыграл Самбрано, позволивший Мбенгу сначала выиграть верховую борьбу, а затем сыграть на добивании.После того как "Терек" повел в счете, он окончательно обосновался на своей половине поля, делая тонкий расчет на свою безошибочность и резвость в контратаке. "Рубин", действуя первым номером, никак не мог проникнуть в штрафную соперника. Дело либо заканчивалось потерей, либо дальними неточными ударами. Более крутой момент и вовсе создали гости. После ошибки только вышедшего на замену Рочины Мбенг убегал один на один с Рыжиковым, но не смог попасть в створ, промахнувшись мимо него и мимо выбежавшего из ворот Рыжикова.Хозяева за весь второй тайм придумали, пожалуй, только один стоящий упоминания момент. Все тот же Рочина пробивал с линии штрафной, но не смог пробить невероятное количество бросившихся под мяч футболистов. "Казанцы", конечно, очень хотели отыграться, и в их глазах было видно неподдельное желание это сделать, но этого оказалось мало. Защита "Терека" была безошибочна, и гости достаточно уверенно довели матч до победы. Безвыигрышная серия "Рубина" теперь насчитывает восемь матчей, и отставка Грасии, кажется, почти неминуема...