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Бибрас Натхо: Карасев – один из лучших арбитров в России (видео)

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал победу над "Локомотивом" (4:0) в матче 25-го тура чемпионата России.



– Мы знали, что они могут играть по двум схемам и готовились к обеим. Поэтому они ничем нас не удивили. Но мы ЦСКА и нам не стоит смотреть на соперника. Нужно играть в свой футбол.

Судейство? Это не моя работа – обсуждать судей, но могу сказать, что Карасев – один из лучших арбитров в России. При нем матчи всегда приходят ровно и гладко.

– Празднование гола, с качанием ребенка заранее продумывали?

– Мы специально к этому не готовились. Просто после гола ребята спонтанно решили так отпраздновать рождение сына. Я им очень за это благодарен. Не ожидал, и было приятно.

- Немного рано использовали этот вариант. Нужно было после вашего гола.

- Они не верили, что я забью.

- ЦСКА не всегда удается много забивать... Насколько это важно перед "Спартаком"?

- Вы правы, мы не забиваем много мячей, а в последнем матче у нас вообще не было голов. Сегодня мы сумели реализовать все представившиеся возможности. Но в преддверии дерби это ничего не значит. Дерби стоит особняком и не важно, сколько мячей ты забил накануне.

– Насколько реально догнать "Спартак"?

- В российской лиге – да.

- Как надо играть, чтобы победить?

- Неважно, как мы будем играть. Главное - победить.

Rusfootball.info
Теги: Натхо ЦСКА Локомотив Rвидео
Вчера, 22:59
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1
(1)
№1 Написал: Седой Россия (Вчера, 23:10) #
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  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Шансов очень мало, но в дерби нужна только победа!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
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