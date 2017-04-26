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"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"

"Реал Сосьедад" на выезде нанес поражение "Валенсии" в матче 34-го тура чемпионата Испании – 3:2.

Чемпионат Испании

34 тур

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" 2:3

Голы: Алвес, 1 (авто.), Жозе, 30 (пен.), Оярсабаль, 65, Нани, 68 (пен.), Дзадза, 72


"Валенсия": Алвес, Сикейра (Латорре, 46), Гарай, Сантос, Монтойя, Солер, Перес, Орельяна, Нани (Лоренсо, 69), Эль-Хаддади (Канселу, 62), Дзадза

"Реал Сосьедад": Рульи, Берчиче, Навас, Мартинес (Элустондо, 46), Ильяраменди, Прието, Сурутуса, Каналес (Гранеро, 75), Арсальюс, Жозе (Оярсабаль, 52), Хуанми

Предупреждения: Хуанми, 21, Сикейра, 28, Гарай, 29, Мартинес, 43, Дзадза, 47, Жозе, 49, Канселу, 81
Теги: Реал Сосьедад Валенсия
Вчера, 23:39
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