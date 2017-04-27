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Мануэл Фернандеш извинился перед болельщиками "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш извинился за крупное поражение в матче 25-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:4).

"Дорогие друзья! В первую очередь хотел бы извиниться от имени команды за результат и за игру. Мы представляем большой клуб - "Локомотив", поэтому должны делать больше в каждой ситуации.

В следующей игре мы покажем лучшее отношение и большую ответственность за команду, которую мы представляем. Могу сказать, что каждый из нас хочет играть лучше, и я надеюсь, что у нас будет больше побед в следующих матчах", - заявил Фернандеш.

Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 08:22
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