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Виталий Мутко: это неверно, что "Зенит" не принимает газон "Крестовского"

Глава РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию в СМИ о том, что "Зенит" отказывается принимать поле "Крестовского".

"Эти сообщения не соответствуют действительности. Я только провел большое совещание с губернатором, на котором присутствовал и "Зенит", представители службы заказчика.

Стадион принят в эксплуатацию, поле доводится до ума уже агрономами "Зенита". Клуб становится организацией, которая будет эксплуатировать стадион. Не все системы еще до конца доведены до ума и сданы "Зениту".

Об этом сейчас и идет речь, мы еще раз посмотрели, какие это системы – речь идет, в частности, и о поле. Пока идет работа, ни о каком непринятии речи не идет", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Зенит
Сегодня, 08:43
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(2)
№7 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 09:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
У нас самый пистатый министр спорта из всех министров всего мира.

Ломайте футболисты ноги!

Вопрос: а как фифа будет принимать это "поле"? Ещё пару игр и можно звать дачников на майские)) пускай сажают картошку, свеклу и морковку bowtie

smirk Редис тоже можно. А если парники нагородить, то и комплект к столу на закусь наберется.
Регистрация: 9.11.2010
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
У нас самый пистатый министр спорта из всех министров всего мира.

Ломайте футболисты ноги!

Вопрос: а как фифа будет принимать это "поле"? Ещё пару игр и можно звать дачников на майские)) пускай сажают картошку, свеклу и морковку bowtie


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меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 09:09) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Зенит поле не принял, но ни о каком неприятии и речи нет!
Регистрация: 16.03.2009
№4 Написал: Sidhe (Сегодня, 09:02) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: zen-it
Муток, как тебя к власти то допустили!!!

Как-как - рукопожатый клуб попросил!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№3 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 09:00) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Муток, как тебя к власти то допустили!!!
Регистрация: 5.04.2017
№2 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 08:53) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Питерский мутилко, икона вашего клуба
Регистрация: 5.10.2011
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 08:48) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Такие cуки, как Мудко и разные другие воры и твари последнее время постоянно позорят наш город своими действиями и поступками. А пресса и медиа всю эту дрянь выкладывают, подначивая и зля людей, так хоть бы толк был.
Регистрация: 9.11.2010
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