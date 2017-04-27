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Дик Адвокат близок к назначению в сборную Нидерландов

Бывший главный тренер сборной России и "Зенита" Дик Адвокат возглавит сборную Нидерландов, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на голландские СМИ.

Сообщается, что технический директор Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) Ханс ван Брёкелен в воскресенье и понедельник был в Стамбуле, чтобы провести переговоры с Адвокатом, который в настоящее время возглавляет турецкий "Фенербахче".

Официальное соглашение между Адвокатом и KNVB еще не заключено, однако осталось уладить лишь несколько вопросов, поэтому контракт может быть подписан в ближайшие дни.

Помогать Адвокату будет бывший тренер грозненского "Терека" Руд Гуллит. Ранее сообщалось, что 69-летний Адвокат уведомил руководство стамбульского клуба, что покинет пост по окончании текущего сезона.
Теги: Адвокат Сборная Голландии
Сегодня, 10:59
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3
(1)
№3 Написал: урсукляк (Сегодня, 13:43) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: yuri
Удачи Дику .

ВЕЗДЕ !!
И ВО ВСЁМ !!!!
Регистрация: 23.04.2017
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:42) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Buiser812
Что?? опять??

Не опять , а снова. Удачи Дику .


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Buiser812 (Сегодня, 11:22) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Что?? опять?? scream


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
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