В Самаре на арене ЧМ-2018 хотят убрать прозрачный купол

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 24 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
09:58
Зинедин Зидан: теперь моя проблема - это как сказать футболисту, что он не сыграет в следующем матче (1)
Зинедин Зидан: теперь моя проблема - это как сказать футболисту, что он не сыграет в следующем матче (1)
08:52
Геннадий Орлов: Сельдяков получает "двойку", а затем судит "Спартак" - "Урал" - такое редко бывает (48)
Геннадий Орлов: Сельдяков получает "двойку", а затем судит "Спартак" - "Урал" - такое редко бывает (48)
Вчера 23:56
"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута (1)
"Арсенал" обыграл "Лестер" благодаря автоголу Хута (1)
Вчера 23:39
"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"
"Реал Сосьедад" на выезде обыграл "Валенсию"
Вчера 23:06
Сергей Шнуров: юбилей "Ленинграда" пройдёт на стадионе "Спартака", спою там про "Зенит" (33)
Сергей Шнуров: юбилей "Ленинграда" пройдёт на стадионе "Спартака", спою там про "Зенит" (33)
Вчера 22:57
Вадим Скрипченко: не хватило сегодня эмоций (1)
Вадим Скрипченко: не хватило сегодня эмоций (1)
Вчера 22:48
Андрей Семенов: Думаю, попасть в еврокубки "Тереку" будет очень тяжело, но у нас есть задача выиграть каждую из оставшихся игр
Андрей Семенов: Думаю, попасть в еврокубки "Тереку" будет очень тяжело, но у нас есть задача выиграть каждую из оставшихся игр
Вчера 22:34
"Барселона" забила 7 мячей "Осасуне" (5)
"Барселона" забила 7 мячей "Осасуне" (5)
Вчера 22:28
Максим Канунников: Что можно предпринять? Надо гордость засунуть подальше и выкладываться по максимуму (2)
Максим Канунников: Что можно предпринять? Надо гордость засунуть подальше и выкладываться по максимуму (2)
Вчера 22:23
Зоран Тошич: не видим никакой разницы между соперниками, готовимся к каждой игре (видео) (3)
Зоран Тошич: не видим никакой разницы между соперниками, готовимся к каждой игре (видео) (3)
Вчера 22:15
Рашид Рахимов: "Тереку" не надо думать о четвёртом месте, а думать надо о следующей игре
Рашид Рахимов: "Тереку" не надо думать о четвёртом месте, а думать надо о следующей игре
Вчера 21:27
"Рубин" на своем поле проиграл "Тереку" (11)
"Рубин" на своем поле проиграл "Тереку" (11)
В Самаре на арене ЧМ-2018 хотят убрать прозрачный купол
Генеральный подрядчик ООО "ПСО "Казань" намерено изменить внешний вид и технологию покрытия строящегося к ЧМ-2018 стадиона в Самаре.
В марте этого года подрядчик в очередной раз потребовал повышения цены стройки до 20,6 млрд руб и одновременно с этим инициировала комплекс мер по удешевлению работ за счет упрощения конструкций фасадов и зон отдыха.
Судя по первоначальным эскизам «Самара Арены» (присутствовавшим во всех презентациях проекта, осуществлявшихся на самом высоком уровне), купол стадиона должен быть полностью прозрачным. В мае 2016 года проект скорректировали. Занимался этим субподрядчик – московское ООО «ПИ «АРЕНА». Тогда купол решили создавать путем чередования горизонтальных сегментов (полос) из прозрачного поликарбоната и непрозрачных алюминиевых фальцевых картин.
Теперь по планам генподрядчика покрытие купола должно состоять из ПВХ-мембраны, теплоизоляционных плит, пароизоляционной пленки и профнастила.
"Позиция ПИ "Арена" по изменению покрытия купола стадиона "Самара Арены" резко отрицательная. Купол является значительной определяющей частью фасада стадиона, виден издалека с разных точек автоэстакад.
Архитектурный облик стадиона согласован с региональными и федеральными структурами, с Главгосэкспертизой, был презентован Президенту и Правительству РФ и получил одобрение. "ПСО «Казань" предлагает существенно уменьшить площадь покрытия стадиона, оставив открытыми для атмосферных осадков обходные галереи и часть фойе.
Таким образом, половина навеса стадиона не будет иметь покрытия, а другая половина будет снабжена глухим непрозрачным покрытием, что полностью противоречит первоначальному замыслу архитекторов. Проектную документацию компания должна направить в «Спорт-Ин» для предоставления на согласование силовым структурам", – уточнили в ПИ "АРЕНА".
Изменения могут негативно повлиять на эстетический вид стадиона. «Если купол будет непрозрачный, выполненный из металла, объект станет просто обычным стадионом. Будет утрачена фантастическая, футуристическая эстетика купола, которая планировалась изначально», – заявил исполнительный директор ООО "Георегионпроект" Сергей Платонов.
Самарское обозрение
В марте этого года подрядчик в очередной раз потребовал повышения цены стройки до 20,6 млрд руб и одновременно с этим инициировала комплекс мер по удешевлению работ за счет упрощения конструкций фасадов и зон отдыха.
Судя по первоначальным эскизам «Самара Арены» (присутствовавшим во всех презентациях проекта, осуществлявшихся на самом высоком уровне), купол стадиона должен быть полностью прозрачным. В мае 2016 года проект скорректировали. Занимался этим субподрядчик – московское ООО «ПИ «АРЕНА». Тогда купол решили создавать путем чередования горизонтальных сегментов (полос) из прозрачного поликарбоната и непрозрачных алюминиевых фальцевых картин.
Теперь по планам генподрядчика покрытие купола должно состоять из ПВХ-мембраны, теплоизоляционных плит, пароизоляционной пленки и профнастила.
"Позиция ПИ "Арена" по изменению покрытия купола стадиона "Самара Арены" резко отрицательная. Купол является значительной определяющей частью фасада стадиона, виден издалека с разных точек автоэстакад.
Архитектурный облик стадиона согласован с региональными и федеральными структурами, с Главгосэкспертизой, был презентован Президенту и Правительству РФ и получил одобрение. "ПСО «Казань" предлагает существенно уменьшить площадь покрытия стадиона, оставив открытыми для атмосферных осадков обходные галереи и часть фойе.
Таким образом, половина навеса стадиона не будет иметь покрытия, а другая половина будет снабжена глухим непрозрачным покрытием, что полностью противоречит первоначальному замыслу архитекторов. Проектную документацию компания должна направить в «Спорт-Ин» для предоставления на согласование силовым структурам", – уточнили в ПИ "АРЕНА".
Изменения могут негативно повлиять на эстетический вид стадиона. «Если купол будет непрозрачный, выполненный из металла, объект станет просто обычным стадионом. Будет утрачена фантастическая, футуристическая эстетика купола, которая планировалась изначально», – заявил исполнительный директор ООО "Георегионпроект" Сергей Платонов.
Самарское обозрение
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.