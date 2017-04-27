В Самаре на арене ЧМ-2018 хотят убрать прозрачный купол

Генеральный подрядчик ООО "ПСО "Казань" намерено изменить внешний вид и технологию покрытия строящегося к ЧМ-2018 стадиона в Самаре.В марте этого года подрядчик в очередной раз потребовал повышения цены стройки до 20,6 млрд руб и одновременно с этим инициировала комплекс мер по удешевлению работ за счет упрощения конструкций фасадов и зон отдыха.Судя по первоначальным эскизам «Самара Арены» (присутствовавшим во всех презентациях проекта, осуществлявшихся на самом высоком уровне), купол стадиона должен быть полностью прозрачным. В мае 2016 года проект скорректировали. Занимался этим субподрядчик – московское ООО «ПИ «АРЕНА». Тогда купол решили создавать путем чередования горизонтальных сегментов (полос) из прозрачного поликарбоната и непрозрачных алюминиевых фальцевых картин.Теперь по планам генподрядчика покрытие купола должно состоять из ПВХ-мембраны, теплоизоляционных плит, пароизоляционной пленки и профнастила."Позиция ПИ "Арена" по изменению покрытия купола стадиона "Самара Арены" резко отрицательная. Купол является значительной определяющей частью фасада стадиона, виден издалека с разных точек автоэстакад.Архитектурный облик стадиона согласован с региональными и федеральными структурами, с Главгосэкспертизой, был презентован Президенту и Правительству РФ и получил одобрение. "ПСО «Казань" предлагает существенно уменьшить площадь покрытия стадиона, оставив открытыми для атмосферных осадков обходные галереи и часть фойе.Таким образом, половина навеса стадиона не будет иметь покрытия, а другая половина будет снабжена глухим непрозрачным покрытием, что полностью противоречит первоначальному замыслу архитекторов. Проектную документацию компания должна направить в «Спорт-Ин» для предоставления на согласование силовым структурам", – уточнили в ПИ "АРЕНА".Изменения могут негативно повлиять на эстетический вид стадиона. «Если купол будет непрозрачный, выполненный из металла, объект станет просто обычным стадионом. Будет утрачена фантастическая, футуристическая эстетика купола, которая планировалась изначально», – заявил исполнительный директор ООО "Георегионпроект" Сергей Платонов.