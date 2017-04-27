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Маруан Феллаини попал в сферу интересов "Трабзонспора"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может продолжить карьеру в "Трабзонспоре", информирует Milliyet.

Сообщается, что турецкий клуб в честь 50-летия клуба намерен подписать футболиста с мировой репутацией, которой и обладает бельгиец.
Теги: Феллайни Манчестер Юнайтед Трансферы Трабзонспор
Сегодня, 17:11
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