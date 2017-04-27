"Анжи" ушёл от поражения в матче с "Томью", Хубулов забил 3 гола с пенальти

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В матче 25-го тура чемпионата России "Анжи" сыграл вничью с "Томью"
Молодежное первенство
25 тур
"Анжи" - "Томь" 3:3
Голы: Соболев, 30, Хубулов, 31 (пен.), 53, (пен.), 90+5 (пен.), Гвинейский, 77, Большунов, 90+4
"Анжи": Юрченко, Мусалов, (Брызгалов, 56), Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, (Эзатолахи, 80), Будковский, (Прудников, 46).
"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Сасин, Чуперка, Попов, (Букачев, 69), Пугин, Голышев, Гвинейский, (Салахутдинов, 90+3), Соболев, (Большунов, 83).
Предупреждения: Голышев, 30, Хубулов, 42, Соболев, 48, Гулиев, 65
Молодежное первенство
25 тур
"Анжи" - "Томь" 3:3
Голы: Соболев, 30, Хубулов, 31 (пен.), 53, (пен.), 90+5 (пен.), Гвинейский, 77, Большунов, 90+4
"Анжи": Юрченко, Мусалов, (Брызгалов, 56), Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, (Эзатолахи, 80), Будковский, (Прудников, 46).
"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Сасин, Чуперка, Попов, (Букачев, 69), Пугин, Голышев, Гвинейский, (Салахутдинов, 90+3), Соболев, (Большунов, 83).
Предупреждения: Голышев, 30, Хубулов, 42, Соболев, 48, Гулиев, 65
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