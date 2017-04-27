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"Анжи" ушёл от поражения в матче с "Томью", Хубулов забил 3 гола с пенальти

В матче 25-го тура чемпионата России "Анжи" сыграл вничью с "Томью"

Молодежное первенство

25 тур

"Анжи" - "Томь" 3:3

Голы: Соболев, 30, Хубулов, 31 (пен.), 53, (пен.), 90+5 (пен.), Гвинейский, 77, Большунов, 90+4

"Анжи": Юрченко, Мусалов, (Брызгалов, 56), Жиров, Фибель, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Хубулов, Форбс, (Эзатолахи, 80), Будковский, (Прудников, 46).

"Томь": Мелихов, Осипов, Митерев, Карымов, Сасин, Чуперка, Попов, (Букачев, 69), Пугин, Голышев, Гвинейский, (Салахутдинов, 90+3), Соболев, (Большунов, 83).

Предупреждения: Голышев, 30, Хубулов, 42, Соболев, 48, Гулиев, 65
Теги: Анжи Томь
Сегодня, 21:33
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60
(5)
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№60 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 23:14) #
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Sidhe
А вот когда идут три спорных удаления

там реальные удаления были, особенно второе, за него еще и дополнительную дисквалификацию игрок получит.
Про гол с атакой на вратаря и из вне игры это в пользу "бедных". Не засчитай первый мяч - команда бы продолжала натиск и естественно забила бы. А второй гол хоть засчитывай хоть нет - это на последних секундах было.
Там просто пришли на открытие "большие" люди и правильная команда должна была порадовать хозяев, которые как выясняется в футболе вообще не бум-бум. А "маленькие" люди перестраховались чтобы победа была в любом случае.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№59 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:13) #
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online

Цитата: Смотрящий
Михаил мог, а Егор сказал!
Тем и прославился, ибо более было нечем))

Я помню увидел на овощебазе человека в ватнике, который во всю спину был разрисован этой надписью. Смотрелся просто жутко - как якобинец.

Теперь конечно же смешно все это, опосля всего что было. Красиво нас конечно "партнеры" развели - ну чисто как индейцев - за бусы, огненную воду и табак.

Дебилы, епта - все.

Три красных карточки... три пеналька...... три пиджака замшевых...... Меня терзают смутные сомнения. Чьи этот там мохнатые голубые уши торчат из-за обломка арктического льда??? Вот прямо что по колпаком с бубенчиками???
Регистрация: 3.03.2007
№58 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:56) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Итоговая таблица уже весит у Лаврова в кабинете.

Сколько весит, в граммах???

Лавров - просто болельщик, он не влияет на правила игры.
Регистрация: 3.03.2007
№57 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: капля никотина
Но Горбачев ведь тоже мог???


Михаил мог, а Егор сказал!
Тем и прославился, ибо более было нечем))


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№56 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:53) #
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online

Цитата: ДЯДЬКА
народ на ветке антиресуется

Опять не помогла клизма... Их, порвется сегодня ослег


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№55 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:52) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Цитата: Смотрящий
Кобзев

А кто это? Первые две буквы его фамилии дают очень сильное опасение..(



А это тот, про которого писали, что он не сдал тест по правилам.
Потом оказалось, что не он не сдал, а Москалёв.... grinning


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№54 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:52) #
  • -1
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online

Цитата: афанасий
Нормально судят.

Да, ошибок меньше, главное - все в ПРАВИЛЬНУЮ сторону. Если свисток РАВНОМЕРНО накосячил в обе стороны - это еще так-сяк. А вот когда идут три спорных удаления, гол с атакой на вратаря, гол с офсайда - и все за один матч. То вообще смысл был команды на поле-то выпускать? Там свисток в одно рыло весь спектакль и сам сделает


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№53 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:51) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Во, дерьмище-то наш Сеалекс. Такого беспредела судейского никогда не было. Очень радует, что именно в год такого хамства спартак станет чемпионом.
Итоговая таблица уже весит у Лаврова в кабинете.
Регистрация: 6.01.2006
№52 Написал: junga Сочи (Сегодня, 22:50) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: anonymous
мля, дерби теперь смотреть с опаской буду, кого будет топить Безбородов пока неизвестно, надеюсь что никого


Скорее всего Спартак будет топить а ЦСКА тащить в ЛЧ. Спартак и так с таким запасом чемпик, уже все мутко порешали с федуном, вымолил он чемпионство. А вот 2е место мутко гинеру отдаст, ибо Зенит у него в опале: со стадионом Мутко опозорился, даже газон клуб не принял, так что расклад такой: 1. Спартак, 2. ЦСКА, 3. Зенит, чтоб было кому очки в европе набирать


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№51 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 22:47) #
  • -2
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Цитата: Sidhe
. Ну будем повторять

народ на ветке антиресуется
Sidhe,
ну коль ответа на простой вопрос не будет .... Ну и ладно .... Одевай заслуженный в тяжелых неравных боях крест и в люлю ....какой там номер награды ?.... Так спросил .... Поржать чисто ...
Регистрация: 15.05.2015
№50 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:46) #
  • +1
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online

Цитата: Смотрящий
Это говорил Лигачёв

Но Горбачев ведь тоже мог??? Тем более что с ним потом сделал Борис.

Цитата: zen-it
То же Зенит руку приложил!?

Вить, - "тоже", "тоже" - слитно. Ну зaeбал. Купи букварь. Куда ты лезешь с таким грязнописанием? Ну хоть меняй ошибки. Ну , блеать, одно и "то же".
Регистрация: 3.03.2007
№49 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 22:39) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Sidhe
Типа того. Что изумляло вечно - смотришь НАШИ, российские матчи - вот любой спорный момент на стоп-кадре. Все судьи четко в правильной позиции, а никто ничего не видел. Потом смотришь АПЛ - они там же все лабухи, вечно мяч в одной зоне, свисток в другой, еще как нарочно - за спины спрятался.
То есть школа у НАШИХ судей - ЕСТЬ. А как судят?
Б*ядь, цензурные слова кончились

Нормально судят. Крайне редко смотрю забугорный футбол. Смотрел Реал-Барселона так там только за второй тайм 2 неправильных угловых и 5 офсайдов (когда есть не назначают, а когда нет то назначают) - и это считается нормально?
Даже если у нас плохо судят, то почему одно видно, а другое нет?
Пример: матч Тюмень-Факел из ФНЛ судья ставит в ворота гостей тоже 3 пенальти - 2 из которых сомнительны. Причем этот игрок уже 12 мячей с пенальти забил - никто не хочет проверить что там за пенальти были?


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№48 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Кобзев

А кто это? Первые две буквы его фамилии дают очень сильное опасение..

Не, мужики .. без шуток.. как жить дальше будем с таким судейством?
Ведь можно ошибиться один раз за тур.. но не почти в каждом ключевом матче.. и это все пошло после встречи с мутко!

Одних тянуть, других топить! Осталось понять кого топить и кого тянуть.. про тянуть понятно думаю всем( это команда мразей из питербурга) .. вот про топить.. тут одни сплошные вопросы!(


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№47 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:36) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: Kolpino2
Высылайте самолет, пришлем вам Дзюбу.

К паровозам, прямо в топку

Цитата: ДЯДЬКА
иди на другую ветку

Не помогла клизма. Ну будем повторять, пока не вылечишся laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№46 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 22:33) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
То же Зенит руку приложил!?
По мне так судьи у нас нулевые. Уровень чтобы судить Андорру!
Регистрация: 5.04.2017
№45 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:26) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
А кто резервный судья на дерби?


Кобзев.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№44 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: ste64
нам выгодней победа Спартака

Самое время простимулировать "Спартак" и применить админресурс к судье kissing_closed_eyes

Высылайте самолет, пришлем вам Дзюбу. Пущай он вас простимулирует прямо в анус. Он, все-таки, имеет ростовский опыт, не5плохо выйдет.
P.S. Все одно буду за ЦСКА. Да, тоже слаб для ЛЧ, но хоть не абсолютный мусор.
Регистрация: 12.11.2007
№43 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (6)
online

Цитата: cska1971
Да нет больше правил, сплошные судейские интерпретации...

Типа того. Что изумляло вечно - смотришь НАШИ, российские матчи - вот любой спорный момент на стоп-кадре. Все судьи четко в правильной позиции, а никто ничего не видел. Потом смотришь АПЛ - они там же все лабухи, вечно мяч в одной зоне, свисток в другой, еще как нарочно - за спины спрятался.
То есть школа у НАШИХ судей - ЕСТЬ. А как судят?
Б*ядь, цензурные слова кончились

Цитата: SHIGA
А кто резервный судья на дерби?

Подозреваю. Рыба, будь не к ночи он помянут


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№42 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 22:20) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Sidhe

У них в аптечке

Коровья лепеха, иди на другую ветку, там тебя наградили орденом сутулова с четырьмя нулями.
Регистрация: 15.05.2015
№41 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 22:20) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
Как говорил Горбачёв:" Ты не прав, Борис!"


Это говорил Лигачёв. wink


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№40 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 22:18) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Безбородов таким судейством решил спрыгнуть от греха подальше от дерби ЦСКА-Спартак.( на который его толкают газпромовские уплюдки)?

Если так.. то очень грамотный ход! ( теперь посмотрим на происходящее .. что там скажет речной министр и ручной будговский)

А кто резервный судья на дерби?


--------------------
меняю чемпионства Спартака 2016-2017 на вечный бан!
Регистрация: 22.05.2015
№39 Написал: daglek (Сегодня, 22:17) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Анжи»
По логике здешних комментаторов, в каждом из назначенных пенальти должна была быть травма у игрока Анжи,чтобы они признали честность их назначения

Первый пенальти был назначен,когда у игрока Томи рука находилась в неестественном положении(это мягко сказано,на самом деле)То что он так неаккуратно размахнул это его детская ошибка и одновременно 100% пенальти
Второй пенальти думаю комментировать не стоит,с ним даже ярые хейтеры и "борцы за справедливость не спорят
В эпизоде с третьим пенальти Саид опередил защитника и тот, не видя как он набегает ,лупанул вместо мяча ему по ногам.Это отчетливо видно на повторах

Чуваки,будьте объективны,не говорите,что белое это черное и наоборот.
Томь большие молодцы,молодые пацаны,а рубились как искушенные взрослым футболом мужики.
Регистрация: 26.08.2011
№38 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 22:15) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rash
БОЛЕЕ чем уверен, что 70% комментирующих здесь не смотрели игру, в лучшем случае видеоэпизоды голов и пенальти. так вот, все голы и результат чистый. судья отменил два гола Анжи с игры. если бы был куплен, то второй офсайд спокойно мог не увидеть и никто бы его не осудил. Парни Томска конечно молодцы, но они много фолили в штрафной. и теперь что, из за того, что они молодые, не ставить пенальти?. Анжи подвело неумение играть первым номером, с позиции силы? скажете, что и в Питере Анжи матч купил? там он играл вторым номером, так легче. Но нападающие в Анжи нулевые, забивают только стандарты. а защита-кошмар. более чем уверен, что заминусуют сильно, но прежде завтра посмотрите повтор трансляции и убедитесь, что я прав.

Как говорил Горбачёв:" Ты не прав, Борис!"
Регистрация: 13.03.2012
№37 Написал: ste64 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:15) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
К слову, нам выгодней победа Спартака

Самое время простимулировать "Спартак" и применить админресурс к судье kissing_closed_eyes
Регистрация: 7.09.2011
№36 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 22:14) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Безбородов пригасил Томь, а то ещё и Зинку обыграют дома.
А пеналь последний почти на 8-й минуте забили.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№35 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:13) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Sidhe
Свистит по правилам

Цитата: Hitman
главное чтобы по правилам


Да нет больше правил, сплошные судейские интерпретации...
Регистрация: 26.01.2007
№34 Написал: rash (Сегодня, 22:11) #
  • +2
  •  (14)

БОЛЕЕ чем уверен, что 70% комментирующих здесь не смотрели игру, в лучшем случае видеоэпизоды голов и пенальти. так вот, все голы и результат чистый. судья отменил два гола Анжи с игры. если бы был куплен, то второй офсайд спокойно мог не увидеть и никто бы его не осудил. Парни Томска конечно молодцы, но они много фолили в штрафной. и теперь что, из за того, что они молодые, не ставить пенальти?. Анжи подвело неумение играть первым номером, с позиции силы? скажете, что и в Питере Анжи матч купил? там он играл вторым номером, так легче. Но нападающие в Анжи нулевые, забивают только стандарты. а защита-кошмар. более чем уверен, что заминусуют сильно, но прежде завтра посмотрите повтор трансляции и убедитесь, что я прав.
Регистрация: 5.02.2017
№33 Написал: Hitman (Сегодня, 22:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cska1971
Цитата: Hitman
Николаева


Размечтались...

ну Безбородов так Безбородов
Цитата: Sidhe
Турбина. Свистит по правилам, в обе стороны. иногда жестко, но - по правилам

главное чтобы по правилам
Регистрация: 20.04.2017
№32 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:07) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Hitman
Николаева или Егорова

Турбина. Свистит по правилам, в обе стороны. иногда жестко, но - по правилам


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№31 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:07) #
  • -4
  •  (6)

Цитата: Hitman
Николаева


Размечтались...
Регистрация: 26.01.2007
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