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"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" не выявили сильнейшего

"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

26 тур

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 0:0

"Манчестер Сити": Браво, (Кабальеро, 80), Сабалета, Компани, Отаменди, Коларов, Туре, Фернандиньо, Стерлинг, (Жезус, 87), Де Брёйне, Сане, (Навас, 82, Агуэро.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Бейи, Блинд, Дармиан, Эррера, Кэррик, Феллайни, Мхитарян, (Фосу-Менса, 86), Рашфорд, (Янг, 90), Марсьяль.

Предупреждения: Феллайни, 84, Жезус, 89
Вчера, 23:57
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