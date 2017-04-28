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СМИ: "Реал" договорился с Давидом де Хеа по личному контракту

"Реал" согласовал с вратарем "Манчестер Юнайтед" Давидом де Хеа условия личного контракта, информирует "Советский спорт". Отмечается, что с испанской командой голкипер подпишет долгосрочное соглашение с небольшим понижением зарплаты.

Сообщается, что 26-летний испанец уже обратился к руководству английского клуба с просьбой провести переговоры с представителями "сливочных".
Теги: Реал де Хеа
Сегодня, 12:57
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