У Мигеля Данни родилась дочка

В семье капитана "Зенита" полузащитника Данни и его жены Петры родилась дочь, информирует официальный сайт футбольного клуба. Девочку назвали Эмили (рост 50 см, вес 3,240 кг).



"Зенит" присоединяется к поздравлениям в адрес семьи Данни и желает Эмили и ее маме хорошего самочувствия и отличного настроения", – говорится в сообщении.



Помимо Эмили у пары уже есть близнецы Франсишку и Бернарду, они занимаются в академии "сине-бело-голубых".