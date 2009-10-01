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У Мигеля Данни родилась дочка

В семье капитана "Зенита" полузащитника Данни и его жены Петры родилась дочь, информирует официальный сайт футбольного клуба. Девочку назвали Эмили (рост 50 см, вес 3,240 кг).

"Зенит" присоединяется к поздравлениям в адрес семьи Данни и желает Эмили и ее маме хорошего самочувствия и отличного настроения", – говорится в сообщении.

Помимо Эмили у пары уже есть близнецы Франсишку и Бернарду, они занимаются в академии "сине-бело-голубых".
Теги: Зенит Данни
Сегодня, 15:43
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(0)
№6 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
С полным комплектом! Поздравления!
Регистрация: 19.03.2017
№5 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
С тебя хек-трик Мигель)


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Лучески уйдут,Зенит останется.Надеюсь кибитка цыганская на подходе.
Регистрация: 25.03.2015
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 16:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Мужик на поле, мужик вне его, лучший!!!


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:57) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
С пополнением, капитан!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:48) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
мои поздравления)
что ж - новая татуировка?)
эх, будь хотя бы у половины населения достойная зп - у нас бы тоже рождалось не по одну ребенку, а по 5 (условно)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 15:46) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
молодца,искренние поздравления!!!
Регистрация: 21.07.2011
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