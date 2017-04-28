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Голкипер "Борнмута" Боруц подписал с клубом новый контракт

Голкипер "Борнмута" Артур Боруц продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт английской команды.

Текущее соглашение сторон заканчивалось в конце нынешнего сезона, и "Борнмут" воспользовался пунктом в контракте, который позволил автоматически оставить вратаря в составе клуба ещё на один сезон.
Теги: Борнмут
Сегодня, 17:09
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