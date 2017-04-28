Голкипер "Борнмута" Боруц подписал с клубом новый контракт

Голкипер "Борнмута" Артур Боруц продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт английской команды.



Текущее соглашение сторон заканчивалось в конце нынешнего сезона, и "Борнмут" воспользовался пунктом в контракте, который позволил автоматически оставить вратаря в составе клуба ещё на один сезон.