"Интер" проявляет интерес к защитнику "Ромы" Константиносу Маноласу

Защитник "Ромы" Константинос Манолас может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Corriere della Sera.



Миланский клуб готов заплатить за грека 60 млн евро, если в придачу получит ещё и полузащитника Мохамеда Салаха. Сообщается, что "Интер" сделает такое предложение "Роме" в ближайшее трансферное окно.