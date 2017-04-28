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"Интер" проявляет интерес к защитнику "Ромы" Константиносу Маноласу

Защитник "Ромы" Константинос Манолас может продолжить карьеру в "Интере", сообщает Corriere della Sera.

Миланский клуб готов заплатить за грека 60 млн евро, если в придачу получит ещё и полузащитника Мохамеда Салаха. Сообщается, что "Интер" сделает такое предложение "Роме" в ближайшее трансферное окно.
Теги: Манолас Рома Интер Трансферы
Вчера, 22:11
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