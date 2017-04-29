Стивен Джеррард сообщил о рождении сына

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард рассказал о рождении четвертого ребенка.



"Лио Джеррард родился сегодня утром в 4:55. Жена и сын чувствуют себя великолепно", – написал Джеррард в Инстаграме.



Напомним, у 36-летнего Джеррарда есть три дочери: Лили-Элла, Лекси и Лурдес.