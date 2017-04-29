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Стивен Джеррард сообщил о рождении сына

Бывший полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард рассказал о рождении четвертого ребенка.

"Лио Джеррард родился сегодня утром в 4:55. Жена и сын чувствуют себя великолепно", – написал Джеррард в Инстаграме.

Напомним, у 36-летнего Джеррарда есть три дочери: Лили-Элла, Лекси и Лурдес.
Теги: Джеррард
Сегодня, 11:36
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(0)
№1 Написал: SANJkE Saint-Petersburg (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Наконец-то, подумал Стиви)) Здоровья всем!)


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<3
Регистрация: 6.05.2009
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