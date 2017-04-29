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"Зенит-2" сыграл вничью с "Сибирью"
В матче 34-го тура первенства ФНЛ "Сибирь" на своем поле сыграла вничью с "Зенитом-2".
ФНЛ. 34 тур
"Сибирь" - "Зенит-2" - 1:1
Голы: Евсеев, 11, Вотинов, 71
"Сибирь": Цыган, Качан, Мищенко (Макаренко, 30), Магаль, Кушнирук, Гладышев, Безлихотнов (Вотинов, 46), Коржунов, Чеботару, Рухаиа, Андреев (Азаров, 37)
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Зуйков, Карпов, Чернов, Батютин (Проничев, 75), Сиротов, Зырянов, Евсеев, Лесовой (Мильдзихов, 60 (Камышев, 86)), Погребняк
Предупреждения: Погребняк, 33, Вотинов, 73, Сиротов, 90, Камышев, 90+1.
ФНЛ. 34 тур
"Сибирь" - "Зенит-2" - 1:1
Голы: Евсеев, 11, Вотинов, 71
"Сибирь": Цыган, Качан, Мищенко (Макаренко, 30), Магаль, Кушнирук, Гладышев, Безлихотнов (Вотинов, 46), Коржунов, Чеботару, Рухаиа, Андреев (Азаров, 37)
"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Зуйков, Карпов, Чернов, Батютин (Проничев, 75), Сиротов, Зырянов, Евсеев, Лесовой (Мильдзихов, 60 (Камышев, 86)), Погребняк
Предупреждения: Погребняк, 33, Вотинов, 73, Сиротов, 90, Камышев, 90+1.
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