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Молодежная команда "Терека" переиграла "Урал"

Завершился матч 26-го тура молодежного первенства России, в котором "Терек" дома одержал уверенную победу над "Уралом".

Молодежное первенство. 26 тур

"Терек" - "Урал" - 2:0

Голы: Мальсагов, 67, Умаев, 79
Теги: Урал Терек
Сегодня, 15:57
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