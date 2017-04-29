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19:02
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
18:33
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
У одних - ставка на кубок, у других - надежда на возрождение. "Рубин" обыгрывает "Локомотив" (1)
Дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Кельном", "Герта" проиграла "Вердеру", "Дармштадт" разгромил "Фрайбург"
В матче 31-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" на своем поле сыграла вничью с "Кельном" – 0:0.
Чемпионат Германии
31 тур
"Боруссия" Д - "Кёльн" 0:0
"Боруссия" Д: Бюрки, Дурм, Шмельцер, Папастатопулос (Пищек, 74), Гинтер, Пулишич, Вайгль, Кастро, Кагава (Геррейро, 66), Обамейянг, Ройс (Дембеле, 66)
"Кёльн": Хорн, Клюнтер, Хектор, Хайнц, Суботич, Соренсен, Йойич (Озкан, 80), Леман, Биттенкорт (Хёгер, 71), Руднев (Цоллер, 55), Модест
Предупреждения: Дурм, 9, Биттенкорт, 39, Кастро, 84, Клюнтер, 90
"Майнц" - "Боруссия" М 1:2
Голы: Муто, 89 - Штиндль, 32, Шульц, 46
"Майнц": Хут, Белл, Донати, Брозински, Хак, Латца (Рамальо, 50), Фрай, Кайсон (Кордоба, 63), Кркич, Онисиво (Де Бласис, 73), Муто
"Боруссия" М: Зоммер, Вестергор, Кристенсен, Эльведи, Шульц, Хофман, Дахуд, Бенеш (Штробль, 78), Херрман (Траоре, 82), Штиндль (Соу, 90+2), Хан
Предупреждения: Муто, 66, Эльведи, 87
"Вердер" - "Герта" 2:0
Гол: Бартельс, 9, Крузе, 15
"Вердер": Видвальд, Селасси, Бауэр, Сане, Мойсандер, Велькович, Гриллич (Делэйни, 46), Эггештайн (Баргфреде, 73), Бартельс (Гнабри, 77), Юнузович, Крузе
"Герта": Ярстейн, Пекарик (Баак, 86), Миттельштедт, Лангкамп, Торунарига, Аллан, Эшвайн (Харагучи, 73), Шелбред (Дуда, 62), Дарида, Ибишевич, Калу
Предупреждения: Мойсандер, 23, Миттельштедт, 28
"РБ Лейпциг" - "Ингольштадт 04" 0:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг (Шмитц, 72), Юпамекано, Бернардо (Бурко, 89), Кейта, Ильзанкер, Забитцер, Демме, Вернер (Зельке, 67), Поульсен, Форсберг
"Ингольштадт": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Тиссеран, Матип, Рожер, Моралес, Коэн, Киттель (Юнг, 75), Лескано (Кристиансен, 88), Леки (Лекс, 27)
Предупреждения: Юпамекано, 16, Ильзанкер, 26, Лескано, 29, Рожер, 43, Тиссеран, 48, Моралес, 59, Поульсен, 59, Лекс, 65
Удаления: Моралес, 87
Чемпионат Германии
31 тур
"Боруссия" Д - "Кёльн" 0:0
"Боруссия" Д: Бюрки, Дурм, Шмельцер, Папастатопулос (Пищек, 74), Гинтер, Пулишич, Вайгль, Кастро, Кагава (Геррейро, 66), Обамейянг, Ройс (Дембеле, 66)
"Кёльн": Хорн, Клюнтер, Хектор, Хайнц, Суботич, Соренсен, Йойич (Озкан, 80), Леман, Биттенкорт (Хёгер, 71), Руднев (Цоллер, 55), Модест
Предупреждения: Дурм, 9, Биттенкорт, 39, Кастро, 84, Клюнтер, 90
"Майнц" - "Боруссия" М 1:2
Голы: Муто, 89 - Штиндль, 32, Шульц, 46
"Майнц": Хут, Белл, Донати, Брозински, Хак, Латца (Рамальо, 50), Фрай, Кайсон (Кордоба, 63), Кркич, Онисиво (Де Бласис, 73), Муто
"Боруссия" М: Зоммер, Вестергор, Кристенсен, Эльведи, Шульц, Хофман, Дахуд, Бенеш (Штробль, 78), Херрман (Траоре, 82), Штиндль (Соу, 90+2), Хан
Предупреждения: Муто, 66, Эльведи, 87
"Вердер" - "Герта" 2:0
Гол: Бартельс, 9, Крузе, 15
"Вердер": Видвальд, Селасси, Бауэр, Сане, Мойсандер, Велькович, Гриллич (Делэйни, 46), Эггештайн (Баргфреде, 73), Бартельс (Гнабри, 77), Юнузович, Крузе
"Герта": Ярстейн, Пекарик (Баак, 86), Миттельштедт, Лангкамп, Торунарига, Аллан, Эшвайн (Харагучи, 73), Шелбред (Дуда, 62), Дарида, Ибишевич, Калу
Предупреждения: Мойсандер, 23, Миттельштедт, 28
"РБ Лейпциг" - "Ингольштадт 04" 0:0
"РБ Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг (Шмитц, 72), Юпамекано, Бернардо (Бурко, 89), Кейта, Ильзанкер, Забитцер, Демме, Вернер (Зельке, 67), Поульсен, Форсберг
"Ингольштадт": Хансен, Хадергьонай, Зуттнер, Тиссеран, Матип, Рожер, Моралес, Коэн, Киттель (Юнг, 75), Лескано (Кристиансен, 88), Леки (Лекс, 27)
Предупреждения: Юпамекано, 16, Ильзанкер, 26, Лескано, 29, Рожер, 43, Тиссеран, 48, Моралес, 59, Поульсен, 59, Лекс, 65
Удаления: Моралес, 87
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