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Рубен Рочина: "Рубин" выдержал неудачную серию и сплотился (видео)

Испанский футболист "Рубина" Рубен Рочина обстоятельно пообщался с журналистами после победы над "Локомотивом" (1:0) и возвращения в строй после травмы.

Теги: Рочина Рубин Локомотив Rвидео
Сегодня, 20:03
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