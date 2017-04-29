Рубен Рочина: "Рубин" выдержал неудачную серию и сплотился (видео)

Испанский футболист "Рубина" Рубен Рочина обстоятельно пообщался с журналистами после победы над "Локомотивом" (1:0) и возвращения в строй после травмы.



