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Зинедин Зидан: рад, что нам удалось вырвать победу

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Валенсией" (2:1).

"При счете 1:0 мы попытались сыграть сдержанно, поскольку у нас впереди важная игра, но ответный гол "Валенсии" изменил ситуацию. Рад, что нам удалось вырвать победу. Голы на последних минутах - это захватывающе", - цитирует Зидана Marca.
Теги: Зидан Реал Валенсия
Сегодня, 21:05
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