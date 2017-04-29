Зинедин Зидан: рад, что нам удалось вырвать победу

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Валенсией" (2:1).



"При счете 1:0 мы попытались сыграть сдержанно, поскольку у нас впереди важная игра, но ответный гол "Валенсии" изменил ситуацию. Рад, что нам удалось вырвать победу. Голы на последних минутах - это захватывающе", - цитирует Зидана Marca.