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Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначе

Равиль Сабитов: "Локомотив" проиграл два последних матча, но в финале Кубка будет всё иначеБывший защитник "Локомотива" Равиль Сабитов в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды, против "Рубина" (0:1) в 26-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

В матче, по сути, не было видно разницы в классе между командами, "Локомотив" не смотрелся чем-то сильнее "Рубина". Казанцы на этот матч были очень настроены, ведь они не побеждали большое количество игр. В целом, обоим коллективам нужна была эта победа: одним для уверенности в своих силах перед финалом Кубка России, другим - для того, чтобы прервать неудачную серию.

Юрий Сёмин внёс заметные изменения в состав, но я не думаю, что они полностью связаны с ротацией перед игрой Кубка против "Урала". Скорее, здесь больше фактор индивидуальных ошибок игроков "Локомотива" в матче предыдущего тура против ЦСКА (0:4). Кверквелию не выпустили из-за контрактных обязательств перед "Рубином", а Пейчиновичу замены нет. В остальном, были сделаны какие-то выводы по минувшей встрече, отсюда и солидное количество новых игроков в стартовом составе с первых минут.

- О "Рубине":

Мне сложно анализировать текущий сезон для "Рубина". Победа есть победа, команда сыграла на ноль, но уже неоднократно говорилось, что о таком кредите доверия, который есть у Хави Грасии - мечтает каждый специалист (смеётся). Руководители "Рубина" продолжают доверять испанскому специалисту, хотя команда не показывает качественный футбол, вылетала из Кубка России и не имеет турнирной мотивации в чемпионате. Мне кажется, что если тренера действительно сменят, как гласят недавно появившиеся слухи, то целесообразнее было бы это сделать именно сейчас. До конца сезона несколько игр, будущий наставник команды смог бы быстро проанализировать игроков в составе и понять, какие изменения нужно вносить летом.

- О финале Кубка России между "Уралом" и "Локомотивом":

Несмотря на два последних результата "железнодорожников", я, всё же, вновь высоко оценю их шансы на победу в финале Кубка и назову их фаворитами предстоящей встречи в Сочи. Кубки отличаются от регулярных чемпионатов. Да, игроки "Локомотива" ошибались и в матче с ЦСКА, и в матче с "Рубином", но финал Кубка должен стать другой историей, потому что перед такой встречей у футболистов возникает крайне высокая мотивация. Кроме того, нужно понимать, что состав москвичей всё равно сильнее по исполнителям, нежели у клуба из Екатеринбурга. Уверен, что подопечные Сёмина на этот матч точно соберутся, сделают работу над ошибками и выиграют Кубок России. Я верю в команду, а два минувших поражения - стечение обстоятельств, в Кубке будет всё иначе.
Теги: Сабитов Локомотив Рубин
Сегодня, 21:50
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№4 Написал: Распутин (Сегодня, 22:38) #
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online

Цитата: кочегар
проебём уралу,- спартаку взять лч.

ты бы с синькой... завязывал.. перейди на лёгкие...
Регистрация: 2.04.2017
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:17) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Sidhe
Состав у Локо - просто днище

Днище будет огребать в группе ЛЧ. cry
Хватит, поехидничали над ЦСКА и Зиной, теперь их черед.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: кочегар Кубань (Сегодня, 22:14) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
проебём уралу,- спартаку взять лч.


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найду
Регистрация: 13.04.2008
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 22:11) #
  • -3
  •  (7)
online

Проще денег Уралу дать. Состав у Локо - просто днище


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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