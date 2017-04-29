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Дэвид Мойес: поражение от "Борнмута" - это итог всего сезона

Главный тренер "Сандерленда" Дэвид Мойес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Борнмута" (0:1).

"Сандерленд" в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе.

"Это поражение – итог всего сезона. Мы снова не реализовали свои возможности, которых было четыре или пять. Мы все разочарованы, но я чувствую поддержку болельщиков. Все в команде несут ответственность за вылет. Я сказал игрокам, что они сражались за клуб. Их трудно обвинить. Уровень игры в течение сезона разочаровал", - цитирует Мойеса ВВС.
Теги: Мойес Сандерленд Борнмут
Вчера, 23:20
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