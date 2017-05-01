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"Зенит" выиграл в Томске и обогнал ЦСКА

В матче 24-го тура первенства России "Зенит" с преимуществом в два мяча обыграл "Томь".

Чемпионат России. 26 тур

"Томь" - "Зенит" - 0:2

Голы: Шатов, 35, Данни, 83.

"Томь": Мелихов, Митерев, Пулич (Букачёв, 46), Карымов, Попов, Чуперка, Пугин, Гвинейский (Большунов, 64), Голышев, Сасин, Соболев (Салахутдинов, 88).

"Зенит": Лунёв, Жирков, Иванович, Кришито, Смольников, Хави Гарсия, Эрнани (Цаллагов, 62), Жулиано (Мак, 77), Данни, Дзюба, Шатов (Кержаков, 87).

Предупреждения: Соболев, 31, Кришито, 31, Данни, 84.
Теги: Зенит Томь
Сегодня, 14:51
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№42 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Так зЕНыТик каждый год играет


судьям из РФ спасибо не забыл сказать?))
Регистрация: 17.07.2014
№41 Написал: Valdesi0878014993 (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
soloz,
Все вспоминают только плохое, но ты даже и не вспомнишь, как Спартак Реал обыгрывал и другие клубы...
А неудачи бывают у всех, мы 16 лет ждали, надеюсь, что все сложится!
Регистрация: 1.05.2017
№40 Написал: DimonSM Белая Русь (Сегодня, 15:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: olegan
Цитата: soloz
Свиньи в ЛИГЕ Чемпионов ...И ..ОПЯТЬ ПОЗОРИЩА на всю ЕВРОПУ.. ЛЕГИЯ. Сан-Галлен! Забыли ? Скоро ОПЯТЬ вспомните!! ПОРОСЯТА позор РОССИИ!

Аустрия,Апоэл? Все нормально?


а Насьональ?))
Регистрация: 17.07.2014
№39 Написал: Valdesi0878014993 (Сегодня, 15:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Искренне пожелаю удачи армейцам, они вчера очень понравились. Хочется посмотреть на них в лиге при Гончаренко. Удачи!
Регистрация: 1.05.2017
№38 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 15:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну тут-то мы короли! laughing


--------------------
И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№37 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:13) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: olegan
Цитата: soloz
Свиньи в ЛИГЕ Чемпионов ...И ..ОПЯТЬ ПОЗОРИЩА на всю ЕВРОПУ.. ЛЕГИЯ. Сан-Галлен! Забыли ? Скоро ОПЯТЬ вспомните!! ПОРОСЯТА позор РОССИИ!

Аустрия,Апоэл? Все нормально?


Так ЗЕНИТ каждый год играет бывают осечки спартак раз в 5 лет попадает и СРАМОТИЩА на ВСЮ ЕВРОПУ!!

И опять же по 8-9 мячей в первых играх это УДЕЛ свиней спартаковских!!
Регистрация: 14.12.2016
№36 Написал: Dragon (Сегодня, 15:12) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: Dlink
Лучше Кони чем Бомжи в лч

лучше Краснодар,а кони и бомжи из одного теста,кони такая команда что им вообще головы нельзя давать поднимать,вообще никаких шансов оставлять
Регистрация: 28.02.2017
№35 Написал: olegan кениг (Сегодня, 15:11) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: soloz
Свиньи в ЛИГЕ Чемпионов ...И ..ОПЯТЬ ПОЗОРИЩА на всю ЕВРОПУ.. ЛЕГИЯ. Сан-Галлен! Забыли ? Скоро ОПЯТЬ вспомните!! ПОРОСЯТА позор РОССИИ!

Аустрия,Апоэл? Все нормально?
Регистрация: 19.03.2011
№34 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:10) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Бриг
Было удивительно если бы Зенит не выиграл...у Томи..Хотя ежели играл Кокорин, а не Шатов возможно ничейка и была..

Да зенит потеряет еще очки,игра у них на уровне 1 дивизиона,хотя с таким судейством они и лч могут выиграть:)
Регистрация: 27.04.2017
№33 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:08) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dlink
Лучше Кони чем Бомжи в лч



Свиньи в ЛИГЕ Чемпионов ...И ..ОПЯТЬ ПОЗОРИЩА на всю ЕВРОПУ.. ЛЕГИЯ. Сан-Галлен! Забыли ? Скоро ОПЯТЬ вспомните!! ПОРОСЯТА позор РОССИИ!
Регистрация: 14.12.2016
№32 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:07) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
С одной стороны, рад уверенной (тихенькой) победе Зенита, с чем и поздравляю других болел!
С другой, конечно, надо сказать, мы весьма поумерили свои амбиции, если всё, чего хотим, чтобы наша команда обыгрывала без судейских скандалов клубы, замыкающие турнирную таблицу.
То, что обошли ЦСКА - по фигу. Оба клуба не блещут ни составом, ни стабильной игрой. В таком виде в ЛЧ им делать нечего. Это очень грустно.



У коней концовка полегче. И играют они хоть. В отличие от Зенита.
Регистрация: 23.08.2016
№31 Написал: Бриг (Сегодня, 15:07) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Было удивительно если бы Зенит не выиграл...у Томи..Хотя ежели играл Кокорин, а не Шатов возможно ничейка и была..У томи ленивый не выигрывает..Зенит не поленился..
Регистрация: 21.11.2016
№30 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 15:07) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
Очередная судейская победа,какой же позор:)

На 30-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Томь" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не удаливший Доменико Кришито. В том эпизоде в центре поля зенитовец в прямом смысле боролся с Александром Соболевым. Оказавшись вместе с соперником на газоне, Кришито пихнул оппонента двумя руками в лицо. Галимов не решился показать красную защитнику "Зенита" и ограничился предупреждением.

ты хоть сам то подумал что сказал? если бы береза вашего промеса так завалил борцовским приемом,и ему только бы горчицу влепили ваш визг бы был слышен по всей вселенной
Регистрация: 3.02.2011
№29 Написал: нетрал (Сегодня, 15:07) #
  • -2
  •  (6)
online

многое неадекваты спартачи напоминают обезумевших хохлов сейчас .....им пофиг футбол есть враг и все хоть кол на голове чеши! ....упал значит судья куплен ..тфу !даже противно читать...
Регистрация: 26.04.2017
№28 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 15:06) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
Цитата: 22911
Цитата: vlees......
Очередная судейская победа,какой же позор:)

На 30-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Томь" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не удаливший Доменико Кришито. В том эпизоде в центре поля зенитовец в прямом смысле боролся с Александром Соболевым. Оказавшись вместе с соперником на газоне, Кришито пихнул оппонента двумя руками в лицо. Галимов не решился показать красную защитнику "Зенита" и ограничился предупреждением.

Не позорься!

Ну вообще та позорится только ваше голубое шапито:)

Отдохни,успокойся всё хорошо же!Может что нормальное сможешь написать хотябы раз!Постарайся!!!
Регистрация: 16.11.2014
№27 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 15:05) #
  • +1
  •  (7)
online

С одной стороны, рад уверенной (тихенькой) победе Зенита, с чем и поздравляю других болел!
С другой, конечно, надо сказать, мы весьма поумерили свои амбиции, если всё, чего хотим, чтобы наша команда обыгрывала без судейских скандалов клубы, замыкающие турнирную таблицу.
То, что обошли ЦСКА - по фигу. Оба клуба не блещут ни составом, ни стабильной игрой. В таком виде в ЛЧ им делать нечего. Это очень грустно.


--------------------
Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№26 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:04) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
жопоглаз

его дежурным говномётом сегодня свин-штаб назначил...не обращай внимания


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№25 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 15:03) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Dlink
Лучше Кони чем Бомжи в лч

Посмотрим на ваши достижения,потом поговорим!
Регистрация: 16.11.2014
№24 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:03) #
  • -6
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 22911
Цитата: vlees......
Очередная судейская победа,какой же позор:)

На 30-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Томь" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не удаливший Доменико Кришито. В том эпизоде в центре поля зенитовец в прямом смысле боролся с Александром Соболевым. Оказавшись вместе с соперником на газоне, Кришито пихнул оппонента двумя руками в лицо. Галимов не решился показать красную защитнику "Зенита" и ограничился предупреждением.

Не позорься!

Ну вообще та позорится только ваше голубое шапито:)
Регистрация: 27.04.2017
№23 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 15:02) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
Очередная судейская победа,какой же позор:)

На 30-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Томь" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не удаливший Доменико Кришито. В том эпизоде в центре поля зенитовец в прямом смысле боролся с Александром Соболевым. Оказавшись вместе с соперником на газоне, Кришито пихнул оппонента двумя руками в лицо. Галимов не решился показать красную защитнику "Зенита" и ограничился предупреждением.

Не позорься!
Регистрация: 16.11.2014
№22 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:02) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Куда уходит и когда?



Вопрос не правильный. Вот правильный вопрос - КОГДА! Куда - по куй!
Регистрация: 23.08.2016
№21 Написал: Dlink (Сегодня, 15:02) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Лучше Кони чем Бомжи в лч
Регистрация: 7.08.2016
№20 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Цитата: soloz
Ну хоть так ! Игра никакая.. Правда вроде по тв озвучили что Луческа уходит ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!

Куда уходит и когда?


Во время матча коментатор сказал вроде Болелы Зенита прошаются с Луческу.. Болелы ВСЕ знают. Незря в Турцию летал Луческу! Поживем увидим.
Регистрация: 14.12.2016
№19 Написал: utekay Россия (Сегодня, 15:01) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Visio
Куда уходит и когда?

была инфа, что в Турцию куда-то...в любом случае гнать его нах


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№18 Написал: vlees...... (Сегодня, 15:01) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees......
На 30-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Томь" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не удаливший Доменико Кришито. В том эпизоде в центре поля зенитовец в прямом смысле боролся с Александром Соболевым. Оказавшись вместе с соперником на газоне, Кришито пихнул оппонента двумя руками в лицо. Галимов не решился показать красную защитнику "Зенита" и ограничился предупреждением.

А про то что Соболев применил бойцовский прием, завалив обеими руками игрока Зенита, Свин-экспресс не написал, а, жопоглаз?

Все видят что голубое шапито не может выиграть 3 игру подряд без помощи судьей:)очередной позор сегодня был blush
Регистрация: 27.04.2017
№17 Написал: Black Fox (Сегодня, 15:01) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: сектант
Спартак-чемпион)

Раз в 15 лет разрешаю blush


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№16 Написал: 22911 СПБ (Сегодня, 15:01) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Цитата: vlees......
На 30-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Томь" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не удаливший Доменико Кришито. В том эпизоде в центре поля зенитовец в прямом смысле боролся с Александром Соболевым. Оказавшись вместе с соперником на газоне, Кришито пихнул оппонента двумя руками в лицо. Галимов не решился показать красную защитнику "Зенита" и ограничился предупреждением.

А про то что Соболев применил бойцовский прием, завалив обеими руками игрока Зенита, Свин-экспресс не написал, а, жопоглаз?

Они своими маленькими глазками видят только то,что их устраивает....Свиньи что поделать.
Регистрация: 16.11.2014
№15 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:59) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак-чемпион)
Регистрация: 3.11.2016
№14 Написал: Black Fox (Сегодня, 14:58) #
  • +5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vlees......
На 30-й минуте матча 26-го тура чемпионата России "Томь" – "Зенит" серьезную ошибку допустил арбитр Роман Галимов, не удаливший Доменико Кришито. В том эпизоде в центре поля зенитовец в прямом смысле боролся с Александром Соболевым. Оказавшись вместе с соперником на газоне, Кришито пихнул оппонента двумя руками в лицо. Галимов не решился показать красную защитнику "Зенита" и ограничился предупреждением.

А про то что Соболев применил бойцовский прием, завалив обеими руками игрока Зенита, Свин-экспресс не написал, а, жопоглаз?


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№13 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 14:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: soloz
Ну хоть так ! Игра никакая.. Правда вроде по тв озвучили что Луческа уходит ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ!

Куда уходит и когда?
Регистрация: 17.05.2015
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