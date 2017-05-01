Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 25 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: вот "Бавария" уже чемпион, а "Спартак" еще нет

Президент РФС Виталий Мутко считает, что еще рано поздравлять "Спартак" с чемпионством.

"Вы же понимаете, что сейчас невозможно делать прогнозы. Осталось еще четыре тура, сегодня еще играет "Зенит". Формально разыгрываются 12 очков.

Поздравим "Спартак", когда будет ясно, что его уже точно не догнать. Вот "Бавария" уже стала досрочно чемпионом, а "Спартак" еще нет. Ясно, что команда на ходу, и вероятность того, что она упустит титул, мала. Но это футбол, поэтому давайте подождем", – сказал Мутко.

Р-Спорт
Теги: Мутко Спартак
Сегодня, 14:57
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Редкостный дебил.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
-1383
Регистрация: 2.05.2014
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.