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Каземиро: "Реал" хочет выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании

Полузащитник "Реала" Каземиро заявил, что мадридцы намерены в нынешнем сезоне выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.

"Одно из главных требований в "Реале" - ты должен быть готов выигрывать всегда. Мы знаем, насколько важны оба турнира. В первую очередь, Лига чемпионов, ведь это особенное соревнование. Но мы очень хотим выиграть и первенство Испании. Мы идем от матча к матчу - концентрируемся на играх в "примере", побеждаем в них, потом начинаем думать о Лиге чемпионов", - цитирует Каземиро официальный сайт УЕФА.
Теги: Каземиро Реал
Сегодня, 19:40
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