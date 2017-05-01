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Каземиро: "Реал" хочет выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании
Полузащитник "Реала" Каземиро заявил, что мадридцы намерены в нынешнем сезоне выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
"Одно из главных требований в "Реале" - ты должен быть готов выигрывать всегда. Мы знаем, насколько важны оба турнира. В первую очередь, Лига чемпионов, ведь это особенное соревнование. Но мы очень хотим выиграть и первенство Испании. Мы идем от матча к матчу - концентрируемся на играх в "примере", побеждаем в них, потом начинаем думать о Лиге чемпионов", - цитирует Каземиро официальный сайт УЕФА.
"Одно из главных требований в "Реале" - ты должен быть готов выигрывать всегда. Мы знаем, насколько важны оба турнира. В первую очередь, Лига чемпионов, ведь это особенное соревнование. Но мы очень хотим выиграть и первенство Испании. Мы идем от матча к матчу - концентрируемся на играх в "примере", побеждаем в них, потом начинаем думать о Лиге чемпионов", - цитирует Каземиро официальный сайт УЕФА.
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