Игорь Шалимов: мяч ходил медленно, моментов создали мало (видео)

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов после нулевой ничьей с "Анжи" рассказал о своих тактических перестановках и причинах отсутствия голов.







– Как обычно – тяжелая игра, – заявил специалист. – В каком плане? Мы играли в свою игру, владели мячом и инициативой. У нас была задача, чтобы мяч ходил быстро: создавать моменты, смотреть вперед и больше обострять. При потерях же – не пропускать контратаки, что непросто. В принципе, справились со вторым: не так много было быстрых атак у наших ворот. Что хорошо.



В плане созидания... Создали мало, мяч ходил медленно. Второй тайм был не очень хороший. Сделали три замены для усиления чуть раньше. Вообще непросто выходить и усиливать, но сегодня так сложилось. Игра была сегодня "не очень" с нашей стороны, надо признать.



– Удивила замена Классона в перерыве. Это было запланированное действие или же недовольство?

– По игре. Классон у нас больше нападающий. Фактически мы играли в три нападающих. Нам нужен был на этом месте полузащитник. Перейра вышел, Подберезкина перевели вправо. Не знаю, правильно или нет это было, надо посмотреть. Когда ты выпускаешь игрока, надеешься, что все будет лучше. Не всегда получается.



– Согласитесь, что некоторые проблемы в созидании шли от того, что некоторые игроки сегодня не дорабатывали на поле?

– Это всегда так. Если мяч ходит медленно, то это мало адресатов, значит. И качество передач должно быть лучше. Но должен быть адрес для передачи. Если его нет, то игра быстрой не получится. Мы это все знаем, тренируем и говорим. Передачи должны быть четкими. Сегодня не всегда это было. Не знаю, почему. День, может, сегодня такой.



Источник: www.rusfootball.info