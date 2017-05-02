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Фантастический гол Эмре Джана в ворота "Уотфорда" принес "Ливерпулю" победу

"Ливерпуль" выиграл у "Уотфорда" в матче 35-го тура чемпионата Англии.

Чемпионат Англии

35 тур

"Уотфорд" - "Ливерпуль" 0:1

Голы: Джан, 45+2

"Уотфорд": Гомес, Янмат, Бритос (Кабазель, 19), Мариаппа, Прёдль, Клеверли, Капу (Саксесс, 73), Дукуре, Амрабат (Чука, 85), Дини, Ньянг

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Ловрен, Милнер, Лейва, Джан, Вейналдум, Коутиньо (Лаллана, 13 (Клаван, 87)), Ориги (Старридж, 84), Фирмино

Предупреждения: Лейва, 44, Прёдль, 48, Капу, 69, Саксесс, 90+5
Теги: Уотфорд Ливерпуль
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№1 Написал: Vinsat (Сегодня, 00:13) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мне на словах поверить,что гол фантастический? Вы бы хоть видео вставили или ссылку на него.


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