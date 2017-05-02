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Дани Карвахаль: надеюсь, сможем сыграть с "Атлетико" на ноль

Защитник "Реала" Дани Карвахаль поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов против "Атлетико".

"Последние дерби были равными, без обилия голевых моментов. Все в итоге решали детали. Домашняя победа очень важна, в этом случае соперник должен будет раскрываться на "Висенте Кальдерон". Болельщики очень важны для нас. Нам осталось провести в сезоне два домашних матча, и очень хочется, чтобы трибуны были 12-м игроком. Уверен, при помощи болельщиков мы сможем победить. Надеюсь, сможем сыграть на ноль. Но даже если и не сумеем это сделать, но в итоге доберемся до Кардиффа, то все будут счастливы", - цитирует Карвахаля официальный сайт УЕФА.
Теги: Карвахаль Реал Атлетико
Сегодня, 00:40
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