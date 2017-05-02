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Окно в Европу – теперь в Сочи. Предварение финала Кубка России
Пётр I прорубал окно в Европу в Петербурге, а «Локомотив» с «Уралом» попробуют сделать это на юге нашей страны, на лучшем газоне России, неподалёку от которого в выходные ревели болиды Формулы-1. Rusfootball.info сомневается, что финал Кубка России пройдёт на «формульных» скоростях, но в напряжении и интриги он гран-при России уступить не должен.
Как всегда не вовремя
– Тот календарь, который представила премьер-лига, он неправильный и ненормальный! Это финал Кубка. Должны подойти команды в хорошем состоянии и показать хороший футбол, за который лиге не было бы стыдно. Но как можно подойти в хорошем состоянии, если за шесть дней до него команда проведет три игры?! Как?! Я этого не понимаю. Или на Кубок просто не обратили внимание. Календарь можно было сделать более равномерным и дать обеим командам какой-то перерыв для подготовки. А не играть через два дня на третий. У нас за шесть дней три игры, а у «Урала» – за семь дней три игры, то есть один день лишний. И я думаю, что игроки национальной сборной вообще попадут в яму после такого цикла. Люди приедут в Сочи посмотреть хороший футбол и увидеть праздник, а нам делают такой календарь.
Это будет совершенно справедливое и правильное решение, если дата финала Кубка России будет перенесена. Нам безразлично, на какую дату перенесут, – активно выступал за перенос финала Кубка России Юрий Сёмин. Но напоролся на жёсткое сопротивление.
– Мало ли, что он предлагает. Чего, Юрий Павлович – царь и бог, что ли? А я хочу играть 2 мая, – отрезал Григорий Иванов.
– Уже вроде назначили, теперь хотят перенести. Бардак какой-то получается, честное слово. Кому-то интересно провести не 2 мая, а 4 мая, и теперь хотят переносить. Организация у нас бардачная. Один сказал: «Давайте перенесем», и все бросились переносить кому-то в угоду, – поддержал босса Александр Тарханов.
Буча, поднятая «Уралом» и журналистами в соцсетях в день, когда вроде был должен был решиться вопрос о переносе финала, не позволила это сделать. Вообще, составление календаря проходило в лучших традициях российского футбола. Поговаривали даже о том, что матч за Кубок России был назначен на 2 мая просто потому, что в РФС забыли/не знали о том, что это будний день.
В любом случае, переносить игру было нельзя, ведь многие болельщики (хотя к ним прислушиватьсяне принято) уже купили билеты и забронировали гостиницы. Уральцы, например, выкупили билеты на чартер, организуемый клубом, почти сразу после выхода команда в финал. По информации Игоря Рабинера, только болельщиков «Локомотива» прибудет около 6 тысяч, а за сутки до игры было продано 19.5 тысяч билетов. Не густо, но дабы собрать на «Фиште» аншлаг, нужно было протащить в финал «Краснодар» и «Спартак», либо запустить болиды Формулы-1 прямо по стадиону.
Не до чемпионата
– Каждая команда готовилась по-своему. «Урал» в Грозном вообще не играл, – заявил Юрий Сёмин, продолживший нагнетать обстановку перед финалом.
Однако многие возразили Юрию Палычу: мол, «Локо» вообще последние два матча не играл. И это правда: ЦСКА команду Сёмина просто порвал, ну а проиграть нынешнему «Рубину», да ещё и дома – это действительно повод сходить к болельщикам и извиниться.
В Сочи фанаты ждут другую команду.
В кадровом плане она, конечно, будет не настолько другой, как у «Урала». Из игроков основы/обоймы в Грозном по тайму отыграли Кулаков (хотя Денис дисквалифицирован на финал), Павлюченко и Манучарян и более-менее всё. Можно рассуждать о том, что такой игнор матча – неуважение к турниру и болельщикам, припоминать историю взаимоотношений «Терека» и «Урала», говорить о ещё одной сорвавшейся поездке Тарханова в Грозный (в Сочи под 30, так что болезнь Александра Фёдоровича должна отступить). Но тут к «Уралу» особо не подкопаешься: финал кубка просто в 100 раз важнее. И празднуя победу в нём, ни один болельщик не вспомнит о своём разочаровании по итогам матча в Грозном. В Сочи болельщики «Урала» увидят во всех смыслах другую команду.
Основных вопроса 2. Кто и как заменит Кулакова? Меркулов? Если да, то сыграет ли он слева, отправится ли правша Данцев с привычной позиции на правый фланг. Второе, собственно, схема. Более осторожные 4-2-3-1 с Димитровым или дерзкий вариант с двумя нападающими? Хотя даже он не дотягивает до того, что выставил Тарханов в Петербурге.
Сёмин же не мог преподнести своим болельщикам ещё одну игру дубля после того, как молодёжка уже сыграла в пятницу. Однако Миранчук, Фернандеш и Ари, которых Тарханов выделил как самых опасных футболистов соперника, сыграли по тайму. Квирквелия не выходил на поле вообще, но, в отличие от Чорлуки, возможно вернётся к финалу.
«Локомотив» надёжно начал сезон в схеме с тремя центрдэфами, но затем Сёмин её сменил и начал получать по трёшке от «Амкара» и четвёрке от ЦСКА. Если Квирквелия будет готов сыграть, то нам, скорее всего, стоит ждать трёх защитников. Отсюда возникает ещё 1 вопрос: будет ли Сёмин играть в 2 опорных или попробует нечто более смелое с Майконом, который может доставить неприятностей проблемному флангу «Урала», или Фарфаном? Выбор в пользу Тарасова на схеме делаю только потому, что он в субботу обдыхал, а Баринов отбегал полный матч.
Старые знакомые
Ну, в смысле, давние. Юрий Сёмин уже прояснил всё насчёт темы возраста наставников на пресс-конференции, куда специалисты пришли вместе.
Юрий Палыч как тренер выиграл 4 кубка России и делит звание самого титулованного с Валерием Газзаевм. Сёмин отметил, что считать надо ещё и президентский кубок, но тогда и разговор о том, что Тарханов не выигрывал ни одного трофея, никуда не годится. Как помощник Романцева Александр Федорович собрал титулы, но вот в качестве главного тренера к 62 годам даже в финал не выходил.
Недавняя встреча Сёмина и Тарханова, перед которой они также давали предматчевое интервью совместно, сложилась вполне себе кубково: на 85-й минуте Пейчинович открыл счёт, а на 90-й Фидлер его сравнял. Не удивлюсь, если что-то подобное мы увидим и на «Фиште». Тогда, в ноябре, «Локомотив» ещё не понимал, как побеждать при Сёмине, а «Урал» для всех был командой, проигравшей «Тереку» тот самый матч, а не прекрасно начавший весенний отрезок финалист кубка, убитый Еськовым на «Крестовском».
Фишт – и в Европу!
«Краснодар» и «Ростов» потеют каждую неделю, дабы уцепиться за еврокубковую путёвку, а «Локомотив» и «Урал» могут себе позволить не выигрывать по 3 матча и всё равно оказаться в Лиге Европы. «Железнодорожникам» к такому не привыкать: не далее как в 2015-м Игорь Черевченко удачно подхватил команду после Миодрага Божовича, выиграл с ней Кубок, в результате чего очутился в групповом этапе Лиги Европы, который был пройден. Майка Тарасова с Путиным – то, чем запомнилось окончание континентального похода «Локо».
Для «Урала» всё в новинку: команда никогда не играла в финале кубка (предел – полуфинал 2009 с поражением от пермских врагов)... можно сказать, что никогда не играла и в еврокубках, всё-таки кубок интертото-1994 – это давно и неправда. Наверное, для России будет лучше, чтобы её представлял «Локо», но ведь недавно кое-кто заявлял, что «Зенит» в Лиге чемпионов предпочтительнее «Ростова». Вот то, что «Ростов» предпочтительнее и «Локо», и «Урала» – однозначно. Жаль, что 6 клубов в еврокубках мы заимеем только в сезоне 2018/19.
А вот судьба сезона для обеих команд решится уже во вторник вечером. Для «Урала» он уже получился успешным, но станет ли он прорывным, историческим? Оценка сезона «Локомотива» будет зависеть от исхода сочинского финала напрямую. Букмекеры считают москвичей фаворитами, но, по-моему, это тот случай, когда явные перекосы линии не отражают реального расклада сил. Финал предусмотрительно назначен на 18.45, ведь будь до мадридского дерби не 3, а 2 часа, команды запросто могли бы не уместить в них розыгрыш трофея.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: "СЭ", РФС
Как всегда не вовремя
– Тот календарь, который представила премьер-лига, он неправильный и ненормальный! Это финал Кубка. Должны подойти команды в хорошем состоянии и показать хороший футбол, за который лиге не было бы стыдно. Но как можно подойти в хорошем состоянии, если за шесть дней до него команда проведет три игры?! Как?! Я этого не понимаю. Или на Кубок просто не обратили внимание. Календарь можно было сделать более равномерным и дать обеим командам какой-то перерыв для подготовки. А не играть через два дня на третий. У нас за шесть дней три игры, а у «Урала» – за семь дней три игры, то есть один день лишний. И я думаю, что игроки национальной сборной вообще попадут в яму после такого цикла. Люди приедут в Сочи посмотреть хороший футбол и увидеть праздник, а нам делают такой календарь.
Это будет совершенно справедливое и правильное решение, если дата финала Кубка России будет перенесена. Нам безразлично, на какую дату перенесут, – активно выступал за перенос финала Кубка России Юрий Сёмин. Но напоролся на жёсткое сопротивление.
– Мало ли, что он предлагает. Чего, Юрий Павлович – царь и бог, что ли? А я хочу играть 2 мая, – отрезал Григорий Иванов.
– Уже вроде назначили, теперь хотят перенести. Бардак какой-то получается, честное слово. Кому-то интересно провести не 2 мая, а 4 мая, и теперь хотят переносить. Организация у нас бардачная. Один сказал: «Давайте перенесем», и все бросились переносить кому-то в угоду, – поддержал босса Александр Тарханов.
Буча, поднятая «Уралом» и журналистами в соцсетях в день, когда вроде был должен был решиться вопрос о переносе финала, не позволила это сделать. Вообще, составление календаря проходило в лучших традициях российского футбола. Поговаривали даже о том, что матч за Кубок России был назначен на 2 мая просто потому, что в РФС забыли/не знали о том, что это будний день.
В любом случае, переносить игру было нельзя, ведь многие болельщики (хотя к ним прислушиватьсяне принято) уже купили билеты и забронировали гостиницы. Уральцы, например, выкупили билеты на чартер, организуемый клубом, почти сразу после выхода команда в финал. По информации Игоря Рабинера, только болельщиков «Локомотива» прибудет около 6 тысяч, а за сутки до игры было продано 19.5 тысяч билетов. Не густо, но дабы собрать на «Фиште» аншлаг, нужно было протащить в финал «Краснодар» и «Спартак», либо запустить болиды Формулы-1 прямо по стадиону.
Не до чемпионата
– Каждая команда готовилась по-своему. «Урал» в Грозном вообще не играл, – заявил Юрий Сёмин, продолживший нагнетать обстановку перед финалом.
Однако многие возразили Юрию Палычу: мол, «Локо» вообще последние два матча не играл. И это правда: ЦСКА команду Сёмина просто порвал, ну а проиграть нынешнему «Рубину», да ещё и дома – это действительно повод сходить к болельщикам и извиниться.
В Сочи фанаты ждут другую команду.
В кадровом плане она, конечно, будет не настолько другой, как у «Урала». Из игроков основы/обоймы в Грозном по тайму отыграли Кулаков (хотя Денис дисквалифицирован на финал), Павлюченко и Манучарян и более-менее всё. Можно рассуждать о том, что такой игнор матча – неуважение к турниру и болельщикам, припоминать историю взаимоотношений «Терека» и «Урала», говорить о ещё одной сорвавшейся поездке Тарханова в Грозный (в Сочи под 30, так что болезнь Александра Фёдоровича должна отступить). Но тут к «Уралу» особо не подкопаешься: финал кубка просто в 100 раз важнее. И празднуя победу в нём, ни один болельщик не вспомнит о своём разочаровании по итогам матча в Грозном. В Сочи болельщики «Урала» увидят во всех смыслах другую команду.
Основных вопроса 2. Кто и как заменит Кулакова? Меркулов? Если да, то сыграет ли он слева, отправится ли правша Данцев с привычной позиции на правый фланг. Второе, собственно, схема. Более осторожные 4-2-3-1 с Димитровым или дерзкий вариант с двумя нападающими? Хотя даже он не дотягивает до того, что выставил Тарханов в Петербурге.
Сёмин же не мог преподнести своим болельщикам ещё одну игру дубля после того, как молодёжка уже сыграла в пятницу. Однако Миранчук, Фернандеш и Ари, которых Тарханов выделил как самых опасных футболистов соперника, сыграли по тайму. Квирквелия не выходил на поле вообще, но, в отличие от Чорлуки, возможно вернётся к финалу.
«Локомотив» надёжно начал сезон в схеме с тремя центрдэфами, но затем Сёмин её сменил и начал получать по трёшке от «Амкара» и четвёрке от ЦСКА. Если Квирквелия будет готов сыграть, то нам, скорее всего, стоит ждать трёх защитников. Отсюда возникает ещё 1 вопрос: будет ли Сёмин играть в 2 опорных или попробует нечто более смелое с Майконом, который может доставить неприятностей проблемному флангу «Урала», или Фарфаном? Выбор в пользу Тарасова на схеме делаю только потому, что он в субботу обдыхал, а Баринов отбегал полный матч.
Старые знакомые
Ну, в смысле, давние. Юрий Сёмин уже прояснил всё насчёт темы возраста наставников на пресс-конференции, куда специалисты пришли вместе.
Юрий Палыч как тренер выиграл 4 кубка России и делит звание самого титулованного с Валерием Газзаевм. Сёмин отметил, что считать надо ещё и президентский кубок, но тогда и разговор о том, что Тарханов не выигрывал ни одного трофея, никуда не годится. Как помощник Романцева Александр Федорович собрал титулы, но вот в качестве главного тренера к 62 годам даже в финал не выходил.
Недавняя встреча Сёмина и Тарханова, перед которой они также давали предматчевое интервью совместно, сложилась вполне себе кубково: на 85-й минуте Пейчинович открыл счёт, а на 90-й Фидлер его сравнял. Не удивлюсь, если что-то подобное мы увидим и на «Фиште». Тогда, в ноябре, «Локомотив» ещё не понимал, как побеждать при Сёмине, а «Урал» для всех был командой, проигравшей «Тереку» тот самый матч, а не прекрасно начавший весенний отрезок финалист кубка, убитый Еськовым на «Крестовском».
Фишт – и в Европу!
«Краснодар» и «Ростов» потеют каждую неделю, дабы уцепиться за еврокубковую путёвку, а «Локомотив» и «Урал» могут себе позволить не выигрывать по 3 матча и всё равно оказаться в Лиге Европы. «Железнодорожникам» к такому не привыкать: не далее как в 2015-м Игорь Черевченко удачно подхватил команду после Миодрага Божовича, выиграл с ней Кубок, в результате чего очутился в групповом этапе Лиги Европы, который был пройден. Майка Тарасова с Путиным – то, чем запомнилось окончание континентального похода «Локо».
Для «Урала» всё в новинку: команда никогда не играла в финале кубка (предел – полуфинал 2009 с поражением от пермских врагов)... можно сказать, что никогда не играла и в еврокубках, всё-таки кубок интертото-1994 – это давно и неправда. Наверное, для России будет лучше, чтобы её представлял «Локо», но ведь недавно кое-кто заявлял, что «Зенит» в Лиге чемпионов предпочтительнее «Ростова». Вот то, что «Ростов» предпочтительнее и «Локо», и «Урала» – однозначно. Жаль, что 6 клубов в еврокубках мы заимеем только в сезоне 2018/19.
А вот судьба сезона для обеих команд решится уже во вторник вечером. Для «Урала» он уже получился успешным, но станет ли он прорывным, историческим? Оценка сезона «Локомотива» будет зависеть от исхода сочинского финала напрямую. Букмекеры считают москвичей фаворитами, но, по-моему, это тот случай, когда явные перекосы линии не отражают реального расклада сил. Финал предусмотрительно назначен на 18.45, ведь будь до мадридского дерби не 3, а 2 часа, команды запросто могли бы не уместить в них розыгрыш трофея.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: "СЭ", РФС
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