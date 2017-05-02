Денис Глушаков: Каррера нам говорил: "Если не хотите тренироваться – уходите с поля"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о характере главного тренера красно-белых Массимо Карреры.– Каррера по жизни интеллигентный, а в плане мотивации он просто говорит правильные вещи. Перед игрой с "Зенитом" вспомнил интервью Данни, который сказал, что "Зенит" должен живьем съесть игроков "Спартака". Но это в конце было, а так он сказал, что мы играем дома и должны побеждать.– Ничего такого – помолчали, сказали, что готовимся дальше – и поехали. В перерыве тоже разноса не было.– Первое время он не был доволен тем, как мы тренируемся. Мы же к другой интенсивности привыкли. А он говорил: "Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим". После проигрыша в Хабаровске, когда у нас началась неудачная серия, сам чуть не ушел с тренировки – так переживал!Вообще, в головах футболистов все переломил вылет из Лиги Европы, когда болельщики разозлились. Каррера тогда грамотно построил тренировочный процесс. Мы играли на фоне усталости и за счет этого набрали форму, которой хватило до зимы.