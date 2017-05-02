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Денис Глушаков: Каррера нам говорил: "Если не хотите тренироваться – уходите с поля"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о характере главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

– Карреру считают крутым мотиватором. Он может перед важной игрой включить нарезки из "Гладиатора", как Гвардиола?

– Каррера по жизни интеллигентный, а в плане мотивации он просто говорит правильные вещи. Перед игрой с "Зенитом" вспомнил интервью Данни, который сказал, что "Зенит" должен живьем съесть игроков "Спартака". Но это в конце было, а так он сказал, что мы играем дома и должны побеждать.

– А что было после 0:4 от "Крыльев"?

– Ничего такого – помолчали, сказали, что готовимся дальше – и поехали. В перерыве тоже разноса не было.

– В каких ситуациях Каррера может проявить эмоции?

– Первое время он не был доволен тем, как мы тренируемся. Мы же к другой интенсивности привыкли. А он говорил: "Если не хотите тренироваться – уходите с поля, не мешайте другим". После проигрыша в Хабаровске, когда у нас началась неудачная серия, сам чуть не ушел с тренировки – так переживал!

Вообще, в головах футболистов все переломил вылет из Лиги Европы, когда болельщики разозлились. Каррера тогда грамотно построил тренировочный процесс. Мы играли на фоне усталости и за счет этого набрали форму, которой хватило до зимы.

Матч ТВ
Сегодня, 10:22
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(2)
№2 Написал: Батька (Сегодня, 10:31) #
  • +1
  •  (1)
online

Главное что бы такая сплоченность и такая самоотдача у вас были всегда . . .
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:29) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Правильный тренер, правильные слова,даже миллионеры прониклись, Маурисио ,не попадающий в основу и тот говорит об обстановке в Спартаке и тренере только хорошее, действительно Массимо сплотил команду,наверное это так.
Регистрация: 20.03.2014
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