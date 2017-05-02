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Мэр Сочи: после ЧМ-2018 у стадиона "Фишт" будет достойный хозяин

Мэр Сочи Анатолий Пахомов в преддверии финала Кубка России между "Локомотивом" и "Уралом" выразил уверенность, что у стадиона "Фишт" будет достойный хозяин.

"После чемпионата мира у стадиона "Фишт" обязательно будет достойный хозяин. Сейчас наш клуб "Сочи" выступает лишь в третьем эшелоне российского футбола.

Но перед ним будет поставлена задача выхода в Премьер-лигу", - цитирует Пахомова "Газета.ru".
Сегодня, 12:59
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4
(1)
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: _Влад_
как вернуть старый дизайн сайта знает кто?)


Умоляй Серёгу Марадону дать ссылку.
Может, повезёт...))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Бомба стадион!
Надо в Сочах крепкую команду делать.
и выезды хорошие,и бабло там есть.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011
№2 Написал: grisha (Сегодня, 13:10) #
  • +3
  •  (3)

Достойный хозяин для Сочи может быть только министр обороны или МВД
Только они смогут загнать на стадион Сочи своих рабов
Сочи и футбол - полный лохотрон
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: _Влад_ (Сегодня, 13:09) #
  • -1
  •  (1)

как вернуть старый дизайн сайта знает кто?)
Регистрация: 28.04.2017
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