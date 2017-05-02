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Сергей Анохин: "Краснодару" со своей инициативой нужно выходить на РФС

Необходимо работать над улучшением работы арбитров, а клубы должны обращаться со своими инициативами в РФС, заявил вице-президент РФС Сергей Анохин.

Ранее "Краснодар" выразил надежду, что РФС разрешит клубу использовать систему видеоповторов на своей арене в следующем сезоне, а также выступил с заявлением по поводу необъективного судейства в ряде матчей РФПЛ.

"Конец чемпионата, эмоции. Во-первых, надо обязательно на примере стадиона "Краснодар" вводить видеоповторы. И, конечно же, нужно работать с судейством, его, безусловно, улучшать.

Необходимо клубам и РФПЛ со своими инициативами выходить на РФС", - цитирует Анохина "Р-Спорт".
Теги: Анохин Краснодар
Сегодня, 14:04
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