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Илья Геркус: сейчас все мысли о финале Кубка, судьбу Семина и Миранчука решим потом
Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что пока неизвестна дальнейшая судьба ведущего полузащитника Алексея Миранчука, а также главного тренера команды Юрия Семина.
– Алексей Миранчук стал автором очень красивого гола в финале Кубка с "Кубанью". Ждете от него подвигов и в этом матче?
– Конечно! Мы всегда ждем от Алексея подвигов. И, к счастью, он все чаще и чаще их совершает.
– Можно ли надеяться – и насколько серьезно – что и в следующих сезонах он продолжит их совершать в форме "Локомотива"?
– Мы надеемся, что он будет их совершать в форме "Локомотива" очень долго. Думаю, что все остальные вопросы на эту тему лучше приберечь на окончание сезона.
– Контракт Юрия Семина...
(Не дав даже договорить) – То же самое.
– Но можно ли сказать, что дальнейшее пребывание Семина в "Локомотиве" зависит от результата кубкового финала?
– Сейчас все наши мысли – о финале. Все остальное надо оставить на потом.
СЭ
– Алексей Миранчук стал автором очень красивого гола в финале Кубка с "Кубанью". Ждете от него подвигов и в этом матче?
– Конечно! Мы всегда ждем от Алексея подвигов. И, к счастью, он все чаще и чаще их совершает.
– Можно ли надеяться – и насколько серьезно – что и в следующих сезонах он продолжит их совершать в форме "Локомотива"?
– Мы надеемся, что он будет их совершать в форме "Локомотива" очень долго. Думаю, что все остальные вопросы на эту тему лучше приберечь на окончание сезона.
– Контракт Юрия Семина...
(Не дав даже договорить) – То же самое.
– Но можно ли сказать, что дальнейшее пребывание Семина в "Локомотиве" зависит от результата кубкового финала?
– Сейчас все наши мысли – о финале. Все остальное надо оставить на потом.
СЭ
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