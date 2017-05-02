Илья Геркус: сейчас все мысли о финале Кубка, судьбу Семина и Миранчука решим потом

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что пока неизвестна дальнейшая судьба ведущего полузащитника Алексея Миранчука, а также главного тренера команды Юрия Семина.– Конечно! Мы всегда ждем от Алексея подвигов. И, к счастью, он все чаще и чаще их совершает.– Мы надеемся, что он будет их совершать в форме "Локомотива" очень долго. Думаю, что все остальные вопросы на эту тему лучше приберечь на окончание сезона.(Не дав даже договорить) – То же самое.– Сейчас все наши мысли – о финале. Все остальное надо оставить на потом.