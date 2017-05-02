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Илья Геркус: сейчас все мысли о финале Кубка, судьбу Семина и Миранчука решим потом

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что пока неизвестна дальнейшая судьба ведущего полузащитника Алексея Миранчука, а также главного тренера команды Юрия Семина.

– Алексей Миранчук стал автором очень красивого гола в финале Кубка с "Кубанью". Ждете от него подвигов и в этом матче?

– Конечно! Мы всегда ждем от Алексея подвигов. И, к счастью, он все чаще и чаще их совершает.

– Можно ли надеяться – и насколько серьезно – что и в следующих сезонах он продолжит их совершать в форме "Локомотива"?

– Мы надеемся, что он будет их совершать в форме "Локомотива" очень долго. Думаю, что все остальные вопросы на эту тему лучше приберечь на окончание сезона.

– Контракт Юрия Семина...

(Не дав даже договорить) – То же самое.

– Но можно ли сказать, что дальнейшее пребывание Семина в "Локомотиве" зависит от результата кубкового финала?

– Сейчас все наши мысли – о финале. Все остальное надо оставить на потом.

СЭ
Теги: Геркус Локомотив
Сегодня, 14:58
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:04) #
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  •  (4)

Есть чуйка что локо просрет Уралу сегодня, и из этого дальнейшие действия будут следующие -

Семин - на пенсию
Миранчук в Спартак
Регистрация: 9.09.2016
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