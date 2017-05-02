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Виталий Мутко: от финала Кубка России жду красивого футбола
Глава РФС Виталий Мутко в преддверии финала Кубка России рассказал о его финансовой составляющей, а также выразил надежду, что зрители получат удовольствие от встречи.
"От финала Кубка России я жду красивого футбола. Это самый престижный трофей в России после РФПЛ. Выиграть Кубок почетно. Такая победа войдет в историю клуба. Важнейший турнир, победа в котором позволяет участвовать в Лиге Европы. Если клуб ставит перед собой задачу достичь европейского уровня, то для него это очень важный финал. В этом году "Ростов" дебютировал в Европе, и все узнали эту команду и Россию.
Пока экономическая составляющая Кубка России слабенькая, но мы будем поднимать этот вопрос. Как следует Кубком не занимались, а его можно выделять как проект в структуре футбола. 10 млн рублей - это призовой фонд, который был назначен за счет собственных проектов российского футбола. Сделаем так, чтобы турнир стал очень популярным. Кубок интересен тем, что в него могут попасть любительские команды и клубы РФПЛ. В Кубке России играет вся страна начиная со стадии 1/256 финала.
Сегодня в Сочи прекрасная погода, поэтому ждем и отличный футбол. Уже продано 21 500 билетов. Уверен, все зрители получат удовольствие от игры", - цитирует Мутко "Чемпионат".
"От финала Кубка России я жду красивого футбола. Это самый престижный трофей в России после РФПЛ. Выиграть Кубок почетно. Такая победа войдет в историю клуба. Важнейший турнир, победа в котором позволяет участвовать в Лиге Европы. Если клуб ставит перед собой задачу достичь европейского уровня, то для него это очень важный финал. В этом году "Ростов" дебютировал в Европе, и все узнали эту команду и Россию.
Пока экономическая составляющая Кубка России слабенькая, но мы будем поднимать этот вопрос. Как следует Кубком не занимались, а его можно выделять как проект в структуре футбола. 10 млн рублей - это призовой фонд, который был назначен за счет собственных проектов российского футбола. Сделаем так, чтобы турнир стал очень популярным. Кубок интересен тем, что в него могут попасть любительские команды и клубы РФПЛ. В Кубке России играет вся страна начиная со стадии 1/256 финала.
Сегодня в Сочи прекрасная погода, поэтому ждем и отличный футбол. Уже продано 21 500 билетов. Уверен, все зрители получат удовольствие от игры", - цитирует Мутко "Чемпионат".
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