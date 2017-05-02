"Анжи" вслед за "Краснодаром" внесет участников драки в "черный список"

"Анжи" также внесет в "черный список" болельщиков, участвовавших в массовой драке перед матчем 26-го тура РФПЛ. Ранее это сделал "Краснодар"."Мы отреагируем на поведение наших болельщиков. "Анжи" обращается к ним о недопустимости такого поведения и таких действий, как на матчах в Махачкале, так и на выездных играх.У нас есть такая вещь, как "черный список", и участники драки обязательно будут туда внесены. На данный момент идентифицированы только те, кто был задержан органами правопорядка, по остальным работа продолжается.Мы не приветствуем подобные действия. Но стоит сказать, что этот инцидент является также просчетом службы безопасности стадиона, так как она допустила стычку болельщиков. Надеюсь, в дальнейшем драки будут предотвращаться еще до их появления", – сказали в пресс-службе "Анжи".