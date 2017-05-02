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Виталий Мутко получил паспорт болельщика

2 мая в Олимпийском парке Адлера в здании автодрома Гран-при России "Формулы-1" открылся пункт выдачи паспорта болельщика на Кубок конфедераций - 2017.

Первыми его получили вице-премьер России Виталий Мутко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает "Газета.ru".

Пропуск (Fun id) представляет собой заламинированную карточку с фотографией и специальной дополнительной информацией о мероприятии. Кроме того, пропуск обеспечивает безвизовый въезд за десять дней до старта Кубка конфедераций и выезд до десяти дней позже для иностранных гостей, а также предоставляет право на бесплатный проезд на ж/д транспорте.

Как отмечает издание, без паспорта болельщика проход на стадионы будет невозможен. Центр по выдаче паспортов будет принимать до 6 тыс. человек в день. Среди иностранных государств лидер по числу заявок - Чили.
Теги: Мутко
Сегодня, 16:30
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№2 Написал: Korsar123 (Сегодня, 16:59) #
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Эх... прочитал как "ВИТАЛИЙ МУТКО ПОЛУЧИЛ ПИСТЮЛЕЙ ОТ БОЛЕЛЬЩИКА"...Аж обрадовался поначалу...
Регистрация: 10.06.2016
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
А за кого болеть будет?


А вообще стоит наверное оформить и вволю покататься на ж/д транспорте :)))
Регистрация: 8.02.2011
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