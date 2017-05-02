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Данни: "Спартаку" очень часто везло по ходу сезона
Полузащитник "Зенита" Данни считает, что лидерство "Спартака" в чемпионате России обусловлено частым везением на протяжении сезона.
"Мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, "Спартак" уверенно лидирует, но сражаться надо до конца. Я очень рад, что вернулся после травмы.
Этот "Спартак" - сильнейший? Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. "Спартак" в этом году – обычная команда", - цитирует Данни "Фонтанка".
"Мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, "Спартак" уверенно лидирует, но сражаться надо до конца. Я очень рад, что вернулся после травмы.
Этот "Спартак" - сильнейший? Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. "Спартак" в этом году – обычная команда", - цитирует Данни "Фонтанка".
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