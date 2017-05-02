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Данни: "Спартаку" очень часто везло по ходу сезона

Полузащитник "Зенита" Данни считает, что лидерство "Спартака" в чемпионате России обусловлено частым везением на протяжении сезона.

"Мы на втором месте и продолжим борьбу за Лигу чемпионов. Золото – маловероятно, "Спартак" уверенно лидирует, но сражаться надо до конца. Я очень рад, что вернулся после травмы.

Этот "Спартак" - сильнейший? Нет. Им очень часто везло по ходу сезона. Они выиграли очень много матчей на последних минутах. Если тебе так везет, то ты просто обязан выигрывать чемпионат. "Спартак" в этом году – обычная команда", - цитирует Данни "Фонтанка".
Теги: Данни Спартак
Сегодня, 16:56
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19
(8)
№19 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Клуб нытиков...


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№18 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 17:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Если Спартак обычная команда в этом сезоне, то кто же тогда вы?


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
№17 Написал: fd65 (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Настоящий профессионал с честью воспримет поражение...., и таковым до последнего считал Мигеля..., значит ошибался....
Регистрация: 3.12.2016
№16 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Cпартак прошёл весь сезон без явных провалов,набрал больше всех очков в играх с лидерами,показывая при этом тотальный,мощный и быстрый вертикальный футбол,а каком таком везении тявкает португал?Всего 1 пенальти пробили,а нам больше всех среди лидеров били пенальти,так что не надо ля ля тополя млин.
Регистрация: 12.02.2013
№15 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
«Зенит»
чего ныть?надо САМИМ доказывать,кто лучше!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№14 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 17:19) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Такое интервью не красит большого мастера Данни.
Регистрация: 11.06.2016
№13 Написал: vlees...... (Сегодня, 17:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
бомбит у хрусталя:))Только благодаря судьям зенитка идет в тройке,так бы боролись за 7-8 места
Регистрация: 27.04.2017
№12 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 17:15) #
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online

Глупость, у конкурентов столько же очков, как и в прошлом году.
Спартак этот отрезок сыграл в основном с лидерами, впереди 4 матча с командами из нижней части таблицы. Это реально уровень, оторваться в играх с сильнейшими.
цска буксовал первую половину чемпионата, зенит сейчас, Спартак прошел ровно, поэтому на 1 месте.
Регистрация: 20.06.2008
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Во бомбит у "динамовца" smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 17:13) #
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  •  (9)
online

Кто мешал тому же Данни доказывать в игре со Спартаком в Москве? Или пиз.еть не мешки ворочать?
Регистрация: 17.06.2016
№9 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:12) #
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online

Москва слезам не верит
Регистрация: 7.12.2016
№8 Написал: Nastas (Сегодня, 17:11) #
  • +8
  •  (12)

Жаль, но что поделаешь..среди гнили и нытья даже у таких футболистов как Данни, которого единственного в сенытике уважал, появился душек...
Регистрация: 26.02.2017
№7 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 17:10) #
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  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Если команда показывает физическую готовность и способность дожимать соперника в концовках матчей - это просто везение? Ну-ну...
"Раз счастье, два раза счастье - помилуй Бог! Надо же и умение. ." (с).
Регистрация: 8.02.2011
№6 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 17:07) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Особенно с пенальти, счет которых по сравнению с Зенитом превышает любое "везение".


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чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№5 Написал: kurbath тула (Сегодня, 17:04) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Везет тому кто везет
Регистрация: 20.11.2015
№4 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:00) #
  • +9
  •  (17)

Этот тоже стал 100% сбголубым ущербом. Пропитался помойным духом.
Эти скоты еще что-то вякают после Урала и Оренбурга? Совесть есть?


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№3 Написал: kruga (Сегодня, 16:59) #
  • +12
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
зениту очень везло с... с судьями. Готов подтвердить свои слова видеофактами
З.Ы. бомжи минусуют - правда глазки колет


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№2 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:58) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
.Зениту очень везло...с Оренбургом....со Спартаком НЕТ..
Регистрация: 6.09.2013
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:58) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак за 16 лет выстрадал этот сезон. И везение тут ни при чем.
Регистрация: 23.11.2009
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