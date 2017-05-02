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Адам Лаллана: потеря Коутиньо — большой удар для "Ливерпуля"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана поделился мыслями о победе над "Уотфордом" (1:0) в матче 35-го тура чемпионата Англии и прокомментировал травму партнёра по команде Филиппе Коутиньо, вместо которого он вышел на замену в начале встречи.

"Не ожидал, что появлюсь на поле так рано, но такое случается. Потеря Фила — большой удар для нас. Надеемся, что он восстановится к следующему матчу, он важный игрок.

Победа над "Уотфордом" дорогого стоит, особенно на его поле. Теперь нам осталось провести три матча, и я считаю, что всё в наших руках", — цитирует Лаллану сайт "Ливерпуля".
Теги: Лаллана Ливерпуль Коутиньо
Сегодня, 18:51
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