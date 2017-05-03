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Диего Симеоне: я всё ещё верю, что мы можем победить

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Реала" (0:3) в первом гостевом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

"Первый тайм никому не удался. Обе команды ошибались в передачах, но "Реал" забил. У нас тоже был момент, однако Гамейро не забил Навасу, выйдя один на один. После перерыва мы владели мячом, но ничего не смогли создать, и "Реал" здорово воспользовался свободными зонами. Футбол - чудесная игра, так что ничего ещё не потеряно. Я всё ещё верю, что мы можем победить", - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.
Теги: Симеоне Атлетико Реал
Сегодня, 00:23
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