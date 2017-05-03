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Виталий Мутко: я еще не читал слова Павлюченко

Президент РФС Виталий Мутко пока не обращался в комитет по этике с просьбой рассмотреть ругательства нападающего "Урала" Романа Павлюченко в адрес Ари после финала Кубка России "Урал" - "Локомотив".

"Слова Романа Павлюченко? Я пока ничего не читал и не видел, поэтому не могу ничего сказать о комитете по этике.

Только прилетел из Сочи и ещё не разобрался в вопросе", - цитирует Мутко "Чемпионат".
Теги: Мутко Павлюченко
Сегодня, 12:22
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№2 Написал: Buiser812 (Сегодня, 12:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Слишком много дерьма в футболе, Министру некогда понимаете ли worried


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 12:23) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
"оперативно" работаете
все уже знают, а главный министр нет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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