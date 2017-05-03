Аитор Каранка может возглавить "Сандерленд" в следующем сезоне

Бывший главный тренер "Мидлсбро" Аитор Каранка может возглавить "Сандерленд", сообщает Sport.es.



Напомним, что "коты" уже лишились прописки в Премьер-лиге Англии и новый сезон начнут в Чемпионшипе. Руководство "Сандерленда" недовольно работой, которую показывает нынешний наставник команды Дэвид Мойес, но окончательного решения об увольнении специалиста ещё не принято.