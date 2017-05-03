Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Аитор Каранка может возглавить "Сандерленд" в следующем сезоне

Бывший главный тренер "Мидлсбро" Аитор Каранка может возглавить "Сандерленд", сообщает Sport.es.

Напомним, что "коты" уже лишились прописки в Премьер-лиге Англии и новый сезон начнут в Чемпионшипе. Руководство "Сандерленда" недовольно работой, которую показывает нынешний наставник команды Дэвид Мойес, но окончательного решения об увольнении специалиста ещё не принято.
Теги: Сандерленд
Вчера, 23:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.