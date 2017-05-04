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Илья Геркус: Смородская не поздравила с завоеванием Кубка

Президент "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что бывшая глава "железнодорожников" Ольга Смородская не поздравила его с Кубком России.

"Меня Ольга Юрьевна не поздравляла. Не готов отвечать за всех, но мне она не писала и не звонила. Вообще, финальный свисток я встретил уже на бровке, и мы тут же бросились поздравлять друг друга с тренерами, игроками, медицинским штабом. Потом, конечно, начали звонить друзья, знакомые. Сергей Светлаков? С ним, к сожалению, близко не знаком.

Мы делали все для того, чтобы болельщиков приехало много. Очень благодарны людям, которые добрались до Сочи, чтобы поддержать команду. Это было просто феноменально. Собственно, для них все и делается. Этот Кубок - для них! Нам удалось разделить трофей с нашими поклонниками", - цитирует Геркуса RT.
Теги: Геркус Локомотив Смородская
Сегодня, 11:15
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5
(1)
№5 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Сегодня, 13:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну и славненько!!!!Смородина было Говном Говном и осталось.Пусть и дальше свое е..бло не раскрывает. От этого команде и клубу хорошо!!Пусть раскрывает рот на счет своей "Конюшни"..
Регистрация: 18.03.2012
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Локомотив в моем сердце, говорила она. Мне не дали довести до ума начатое дело.
А как клуб завоевал трофей и сразу в кусты.
Ее слова нужно делить на сто, да и то, оставшееся будет относиться к освоению финансирования клуба.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:32) #
  • 0
  •  (4)

какая падла!
наверное, и про твой день рождения также забыла.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: junga Сочи (Сегодня, 11:26) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
А какое бывшая проводница имеет отношение к клубу? Все, поезд ушел, баба с вагона, паровозу легче


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 11:19) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
а должна была?как он ее поливал - с чего бы ей звонить ему и поздравлять?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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