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Михаил Кержаков больше не сыграет за "Оренбург", игрок вернулся в Санкт-Петербург

Вратарь "Оренбурга" Михаил Кержаков, арендованный у "Зенита", вернулся в Санкт-Петербург.

В нынешнем сезоне футболист больше не сыграет из-за травмы колена, которую он получил 10 апреля в матче с "Уралом", передает "Спорт день за днем".

Вместе с "Зенитом", приезжавшим в Оренбург на матч 25-го тура РФПЛ, были переданы личные вещи Кержакова. В то же время президент "Оренбурга" Василий Столыпил сообщил, что в настоящее время голкипер находится на лечении.
Теги: Кержаков М. Оренбург Зенит
Сегодня, 13:16
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№2 Написал: Black Fox (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
"Пропал калабуховский дом"

ну ты и свинья...


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 13:33) #
  • -2
  •  (2)
online

"Пропал калабуховский дом"


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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